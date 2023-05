Ist ein TikTok-Trend an den Amok-Alarmen schuld? Polizei-Ermittlungen zufolge konnte eine bewusste Auslösung mittlerweile bei allen betroffenen Schulen ausgeschlossen werden. Dazu gehören: Die Europäischen Schule in Karlsruhe (Europaschule), der Erich Kästner Realschule und dem Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee.

Während bei der Europaschule schnell feststand, dass ein technischer Defekt den Alarm auslöste, war der Grund in Stutensee lange Zeit noch unklar.

Technische Defekte bei allen Schulen

"Das stand ja bereits damals im Raum, dass es es ein Defekt war. Ob es jedoch weitere Erkenntnisse gibt, kann ich jetzt nicht sagen", erläutert eine Polizei-Sprecherin gegenüber ka-news.de. Ob die beiden Systeme des Thomas-Mann-Gymnasiums und der Erich-Kästner-Schule miteinander zusammenhängen, könne sie jedenfalls nicht bestätigen.

Dafür kann die Stadtverwaltung Stutensee Auskunft dazu geben. "Das Schulzentrum beinhaltet baulich verbunden beide Schulen, die beide gemeinsam ein System nutzen. Aus diesem Grund wurde der Alarm für das Schulzentrum einmal ausgelöst", heißt es auf Nachfrage der Redaktion. Allerdings hätte der Alarm gar nicht erst auftreten dürfen. Der Grund: Die Anlage ist noch recht neu. Weitere Wartungsarbeiten seien deshalb für die Pfingsferien geplant.

Wartungsarbeiten bei der Europaschule

Auch in der Europaschule werden nun endlich Nägeln mit Köpfen gemacht. Denn dort ist schon seit 2022 bekannt, dass die Anlage dringend gewartet werden muss. Allerdings hatte die beauftragte Firma den Termin nicht wahrgenommen.

Auf Nachfrage der Redaktion bei der Stadt Karlsruhe heißt es:

"In den Osterferien wurden in der Europaschule die wesentlichen Teile der neuen Alarmierungsanlage fertiggestellt und in Betrieb genommen. Lediglich zwei untergeordnete Gebäude werden in den Pfingstferien an die neue Anlage angeschlossen. Diese sind über die ertüchtigte alte Anlage versorgt. Die Fehlersuche wurde abgeschlossen und so kann gewährleistet werden, dass an in diesem Bereich kein Fehlalarm zu erwarten ist".

Bei der Europaschule ging am 24. März nichts mehr | Bild: Thomas Riedel

Auch die Brandmeldeanlage und Sprachalarmierung seien voll funktionsfähig Eine Einweisung vor Ort der Schulleitung und Verantwortlichen durch eine Fachfirma habe bereits stattgefunden. Die Sicherheit vom Campus sichergestellt.

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet