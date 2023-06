Die Temperaturen halten sich im Moment hartnäckig um die 30 Grad. Also ab an den See! Wer aber keine Lust hat, die üblichen Baggerseen in Karlsruhe abzuklappern, der kann zum Beispiel ins benachbarte Elsass fahren. Vielleicht im Rahmen eines Städtetrips?

Im letzten Übersichtsartikel haben wir euch 5 Badeseen im Schwarzwald vorgestellt. Hier kommen nun 5 Seen im Elsass.

Badeseen im Elsass: Base Nautique de Colmar-Houssen

Dieser See hat es laut den Google-Bewertungen der Gäste in sich. See, Strand und sanitäre Anlagen sollen sehr sauber und ansprechend sein. Gekrönt wird das Ganze mit dem Blick auf die Vogesen.

An der Base nautique de Colmar-Houssen lässt es sich prima plantschen! | Bild: Stadt Colmar

Angebot Base Nautique de Colmar-Houssen

An der Badestelle in Colmar gibt es einen 380 Meter langen Feinsandstrand . Zudem gibt es einen Aquapark mit einer Fläche von 1.000 Quadratmetern . Allerdings müssen alle Besucher des Aquaparks eine Schwimmweste tragen. Zutritt ist ab 6 Jahren gestattet.

. Zudem gibt es einen . Allerdings müssen alle Besucher des Aquaparks eine Schwimmweste tragen. Zutritt ist ab 6 Jahren gestattet. Ballsportliebhaber können Beachvolleyball oder Beachfußball spielen.

Auch Fans von Beachvolleyball kommen hier auf ihre Kosten. | Bild: Stadt Colmar

Die Kleinen können an einer Art Wasserspielplatz am Strand spielen und mit Schleusen, Pumpen und vielen weiteren Möglichkeiten das Wasser bewegen.

am Strand spielen und mit Schleusen, Pumpen und vielen weiteren Möglichkeiten das Wasser bewegen. Wer sich den See lieber trockenen Fußes ansehen möchte, der kann sich ein Paddelboot oder ein Tretboot leihen.

oder ein leihen. Für alle Sportschwimmer gibt es eine separate 100 Meter lange Wasserbahn , die ausschließlich zum konzentrierten Schwimmen gedacht ist.

, die ausschließlich zum konzentrierten Schwimmen gedacht ist. Drei gastronomische Standorte, sanitäre Anlagen, Duschen und Umkleiden sind ebenfalls vorhanden .

Für die Sicherheit im und am Wasser sorgen Sicherheitskräfte und Rettungsschwimmer.

Öffnungszeiten Base Nautique de Colmar-Houssen

In der Saison 2023 ist das Bad vom 21. Mai bis zum 1. Oktober geöffnet.

Bild: Stadt Colmar

Eintritt Base Nautique de Colmar-Houssen

Eintritt für Besucher

Eintritt: 4 Euro

Kinder unter 6 Jahren: kostenfrei

11er Karte: 40 Euro

Eintritt Aquapark (Zutritt ab 6 Jahren erlaubt, alle Besucher müssen schwimmen können und eine Schwimmweste tragen)

10 Euro pro Person und pro Stunde

Lage Base Nautique de Colmar-Houssen

Die Badestelle Base Nautique de Colmar-Houssen liegt in Colmar, knapp 130 Kilometer Luftlinie von Karlsruhe entfernt. Die Altstadt von Colmar lässt mit ihren Fachwerkhäusern zudem die Herzen von Mittelalter- und Reniassancefans höher schlagen.

Campen an der Base Nautique de Colmar-Houssen

Direkt an der Badestelle gibt es keinen Campingplatz, aber am Campingplatz "Camping de L'Ill" in Colmar können Besucher ihre Wohnmobile abstellen oder eine Unterkunft mieten.

Badeseen im Elsass: Plan d'Eau

Am Badesee Plan d'Eau in Benfeld bekommen Besucher Badespaß zum kleinen Preis. An einigen Tagen könnt ihr auch ein Kino direkt am Wasser besuchen. An einem anderen Datum wird es eine Pop-Up Bar geben.

Am Badesee Plan d'Eau in Benfeld lässt es sich aushalten. | Bild: Gemeinde Benfeld

Angebot Badesee Plan d'Eau

Der See verfügt über eine großzügige Rasenfläche mit Tischtennisplatte und einen Sandstrand, der von Badeaufsicht überwacht wird. Von einem Steg, der ein ganzes Stück in den See hineinführt, können Besucher direkt ins Wasser springen.

Öffnungszeiten Badesee Plan d'Eau

In der Saison 2023 ist der Badesee vom 17. Juni bis zum 31. August geöffnet.

Eintritt Badesee Plan d'Eau

Erwachsene: 1,60 Euro

Schüler, Studenten und Mitglieder des Militärs: 0,80 Euro

Kinder bis 6 Jahren: kostenfrei

begleitete Jugendgruppen: 0,80 Euro pro Person

Personen ab 60 Jahren: 0,80 Euro

Lage Badesee Plan d'Eau

Der Badesee liegt in Benfeld. Diese Gemeinde liegt an der Ufer der Ill und ist etwa 110 Kilometer von Karlsruhe entfernt.

Campen am Badesee Plan d'Eau

In Benfeld gibt es keine Campingplätze.

Badeseen im Elsass: Der Badesee "Les Mouettes"

Nur 25 Kilometer von Karlsruhe entfernt liegt die Stadt Lauterbourg (oder Lauterburg). Dort lädt der Badesee "Les Mouettes" zum Schwimmen und Campen ein. Ein ehemaliger Besucher schreibt sogar bei Google, dass der See so sauber und geeignet zum Schwimmen sei, dass sich seine Anfahrt von 100 Kilometer definitiv lohnen würde. Also ab zum Möwensee!

Bild: Campingplatz "Les Mouettes"

Angebot "Les Mouettes"

Der Badesee hat für jeden Geschmack etwas im Angebot. Einen 500 Meter langen Sandstrand, Spielgeräte für Kinder, eine Kletterwand und eine Rutsche gibt es dort zu entdecken. Kajakfahren, Windsurfen und Segeln ist an dem See ebenfalls möglich.

Öffnungszeiten Badesee "Les Mouettes"

Der Badesee ist von Juni bis Ende September geöffnet

Eintritt Badesee "Les Mouettes"

Erwachsene: 4 Euro

Kinder ab 6 Jahre: 1 Euro

Kinder bis 6 Jahre: kostenfrei

Einwohner von Lauterbourg: kostenfrei

Bild: Campingplatz "Les Mouettes"

Lage Badesee "Les Mouettes"

Sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn ist Lauterbourg von Karlsruhe in etwa 30 bis 40 Minuten zu erreichen. Da lohnt sich sogar ein Tagestrip zum Baden.

Campen am Badesee "Les Mouettes"

Der Campingplatz "Les Mouettes" liegt direkt am Strand des Badesees. Ihr könnt quasi aus dem Zelt direkt ins Wasser steigen.

Badeseen im Elsass: Badesee Wittisheim

Eine Besucherin schrieb auf Google, dass man mit See, Chicken-Nuggets, Churros und einem Bootsverleih an einem Ort gar nichts falsch machen könnte. Also ab nach Wittisheim!

Bild: Gemeinde Wittisheim

Angebot Badesee Wittisheim

Bei diesem See handelt es sich um eine Wasserlandschaft mitten in der Natur. Neben der Möglichkeit zu schwimmen und am Strand in der Sonne liegen, wird noch einiges mehr geboten. Es gibt einen Kinderspielplatz, einen Volleyballplatz und Picknicktische. Umkleiden und Toiletten sind ebenfalls vorhanden.

Bild: Gemeinde Wittisheim

Öffnungszeiten Badesee Wittisheim

In der Saison 2023 hat der Badesee vom 17. Juni bis Ende August geöffnet.

Bild: Gemeinde Wittisheim

Eintritt Badesee Wittisheim

Erwachsene (ab 18 Jahren) 2 Euro

Kinder (ab 6 Jahren): 1,50 Euro

Kinder (bis 6 Jahren): kostenfrei

Lage Badesee Wittisheim

Dieser Badesee liegt in Wittisheim. Der Ort liegt etwa 130 Kilometer von Karlsruhe und 45 Kilometer von Straßburg entfernt.

Campen am Badesee Wittisheim

Am Badesee gibt es keine Möglichkeit, zu campen.

Badesee "Zone de Loisirs"

Beim Baggersee Zone de Loisirs bekommt ihr als Besucher das Komplettpaket: Baden und Campen. Selbstverständlich könnt ihr auch nur zum Baden kommen. Ehemaligen Gästen gefiel die Nähe zum Ortsinnern von Gambsheim besonders gut.

Bild: Gemeinde Gambsheim

Angebot Badesee "Zone de Loisirs"

In den Monaten Juli und August ist das Baden in dem See am sichersten, da zu dieser Zeit eine Badeaufsicht vor Ort ist. In dieser Zeit ist das Baden dort kostenpflichtig.

vor Ort ist. In dieser Zeit ist das Baden dort kostenpflichtig. Auch Angeln ist dort möglich. Wer mehr Action braucht, kann Paddeln in Kajaks oder Stand-up-Paddeln ausprobieren.

ist dort möglich. Wer mehr Action braucht, kann oder ausprobieren. Ihr seid nicht nur Wasserratten, sondern auch Leseratten, habt aber keine Bücher dabei? Das ist kein Problem. Denn dort gibt im Juli und im August Zeitschriften und Bücher für Erwachsene und Kinder zum Ausleihen.

Außerdem finden im Sommer regelmäßig musikalische und kulturelle Veranstaltungen statt.

Öffnungszeiten Badesee "Zone de Loisirs"

Der Badesee ist in den Monaten Juli und August geöffnet.

Bild: Gemeinde Gambsheim

Eintritt Badesee "Zone de Loisirs"

Der Eintritt muss nur in den Monaten Juli und August entrichtet werden.

Erwachsene: 3 Euro

Kinder von 6 bis 18 Jahren: 2 Euro

Erwachsene ab 70 Jahren: 2 Euro

Kinder bis 6 Jahren: kostenfrei

Saisonkarte (Juli und August) Erwachsene: 34 Euro

Saisonkarte (Juli und August) Kinder: 17 Euro

Saisonkarte (Juli und August) für Anwohner von Gambsheim Erwachsene: 11 Euro

Saisonkarte (Juli und August) für Anwohner von Gambsheim Kinder: 11 Euro

Lage Badesee "Zone de Loisirs"

Der Badesee "Zone de Loisirs" liegt in der Ortschaft Gambsheim. Der See liegt etwa 67 Kilometer von Karlsruhe entfernt. Fahrtdauer: zirka eine Stunde.

Bild: Gemeinde Gambsheim

Campen am Badesee "Zone de Loisirs"

Der Campingplatz ist direkt an den See gekoppelt. Besucher können auswählen, ob sie im Zuge ihres Camping-Aufenthalts dort baden, oder nur ein Tagesticket benötigen.