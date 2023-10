Das letzte Septemberwochenende hatte einiges zu bieten: Von Flohmarkt bis hin zum Oktoberfest war alles dabei. Von Freitag bis Sonntag haben wir ein paar Momente festgehalten. Hinweis: Alles haben wir leider nicht geschafft!

Oktoberfest in Karlsruhe und Blankenloch

Die Gaudi geht weiter! Nachdem das Karlsruher Bierfest bereits am Wochenende zuvor die Zapfhähne in Betrieb genommen hatte, öffnete die Blankenlocher-Variante erst am Freitag ihre Festzelte. Auch am heutigen Montag, 2. Oktober, könnt ihr euch noch Bier und Brezeln gönnen.

In Karlsruhe wurde ebenfalls noch fleißig gefeiert. Musikalische Untermalung gab es unter anderem von Firma Holunder und Wolfsegger. Wer es am Wochenende nicht auf die "Mini-Wiesn" geschafft hat, kann das bis Samstag, 7. Oktober, noch nachholen.

Demo auf dem Marktplatz

Das Bündnis Seebrücke Karlsruhe ging am Freitagabend zum Demonstrieren auf die Straße. Der Grund: Die aktuelle Asyl-Politik. Weniger Abschottung, mehr Solidarität und mehr Menschlichkeit sollten ihrer Ansicht nach eine größere Rolle spielen. Eine weitere Demo fand am Wochenende auch am Pionierhafen statt. Dort protestierte die Gruppe "eine reicht!" gegen die zweite Rheinbrücke.

Turmberglauf in Durlach

Sportlich wurde es am Samstag, 30. September, in Karlsruhes ältesten Stadtteil. Denn dort fand der jährliche Turmberglauf statt. Auf den Turmberg ging es zwar nicht, dafür einmal quer durch die Altstadt bis nach Grötzingen.