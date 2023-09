Am Freitag, 22. September, startet das Oktoberfest in Karlsruhe. Auch der Cannstatter Wasen öffnet dieses Wochenende seine Pforten - andere Feste werden es ihnen noch gleichtun. Dennoch ist die wohl wichtigste aller Frage bei einem Oktoberfest: Was kostet ein Maß Bier?

Zum Vergleich: Beim Münchner Original liegen die Bierpreise zwischen 13,20 Euro und 17,40 Euro pro Maß!

Der Artikel wird fortführend ergänzt, sobald neue Informationen vorliegen.

Bierpreis Oktoberfest Karlsruhe: 22. September bis 7. Oktober

Bild: Thomas Riedel

Der Preis für Bier und alle Biermischgetränke ist bei der Karlsruher Gaudi genormt. Heißt: Es kostet alles gleich viel. Besuchern sollte vorab jedoch klar sein, dass es Bier dort nur im Maßkrügen zu kaufen gibt.

Bierpreis Maß: 11,30 Euro

Bierpreis 0,5: x

Bierpreis Cannstatter Wasen: 22. September bis 8. Oktober

(Symbolbild) | Bild: Michele Danze (dpa)

Der Cannstatter Wasen gilt als beliebtes Ausflugsziel für alle Wiesn' Fans. Hier gilt es jedoch zu beachten, dass der Wasen recht groß ist und darum gleich mehrere Festzelte dort Bier ausschenken. Bedeutet: die Preise können gegebenenfalls voneinander abweichen!

Im Schnitt werden pro Maßkrug zwischen 13 und 14 Euro fällig.

Bierpreis Maß Cannstatter Wasen

Sonja Merz: 13,70 Euro

Fürstenberg: 13,60 Euro

Göckelesmaier: 13,60 Euro

Grandls: 13,60 Euro

Wilhelmers Schwabenwelt: 13,90 Euro

Wasenwirt: 13,40 Euro

Bierfass zum selbst zapfen

Almhütte Royal: 125 Euro, Literpreis: 12,50 Euro

Bierpreis Oktoberfest Malsch: 6. bis 8. Oktober

Ein Maßkrug mit Bier (Symbolbild) | Bild: Pixabay

In der Federbachhalle veranstaltet der ortsansässige Fußballverein sein 20. Oktoberfest. Wie sich viele nun denken können, sind bei kleineren Oktoberfesten auch die Preise günstiger. Also, auf nach Malsch?

Bierpreis Maß: 9,40 Euro

Bierpreis 0,4 Liter vom Faß: 3,90 Euro

Bierpreis Hefeweizen 0,5 Liter aus der Flasche: 3,90 Euro

Bierpreis Oktoberfest Bruchhausen: 22. bis 24. September

Ein Mann hält zwei Maßkrüge in den Händen (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Zeitgleich mit dem Karlsruher Oktoberfest startet auch das kleinere Pendant dazu in Bruchhausen. Dort gibt es leckere Haxe, Vesperteller und natürlich Bier! Ausgeschenkt wird Hoepfner Oktoberfestbier und Pils. Beide Biere kosten gleich viel.

Bierpreis Maß: 9,50 Euro

Bierpreis 0,5 Liter Krug: 4,90 Euro

Bierpreis Gutmann Hefeweizen 0,5 Liter: 4,50 Euro

Bierpreis Oktoberfest Heidelsheim Bruchsal: 30. September bis 1. Oktober

Maßkrüge werden von einem Kellner zum Tisch gebracht (Symbolbild) | Bild: Pixabay

Die freiwillige Feuerwehr Bruchsal organsiert ebenfalls ein Oktoberfest und das muss sich keinesfalls vor seinen Vorgängern nicht verstecken. Denn für Partymusik, Speis und Gerstensaft ist ausreichend gesorgt. Im Maß wird Helles von Kurpfalzbräu ausgeschenkt. Pils und Hefeweizen gibt es für den kleinen Durst im 0,4 oder 0,3 Liter-Glas.

Bierpreis Maß (1 Liter): 8,50 Euro

Bierpreis 0,4 Liter: 3,50 Euro

Bierpreis 0,3 Liter (Hefeweizen + Pils): 3 Euro

Weitere Feste in der Region wurden angefragt.