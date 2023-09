Am Wochenende ist nicht nur Herbstbeginn. Nein! Es stehen auch wieder allerlei Veranstaltungen in Karlsruhe an. Nicht vergessen: Am Freitag ist der letzte Tag der Aktion "Karlsruhe spielt"! Doch auch samstags und sonntags können die Fächerstädtler wieder einiges erleben.

22. September bis 7. Oktober: Oktoberfest in Karlsruhe

Karlsruher Oktoberfest (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Für das "Wiesn-Gefühl" braucht ihr nicht zum Cannstatter Wasen oder nach München fahren. Auch in Karlsruhe gibt es ein Oktoberfest und dort gibt es für das Wochenende noch freie Plätze! Also zerrt euer schönstes Dirndl und eure flotten Lederhosen aus dem Schrank und ab auf den Messplatz!

Wann? Ab 17.30 Uhr

Ab 17.30 Uhr Wo? Messplatz Karlsruhe

Messplatz Karlsruhe Haltestelle: Tullastraße

22. bis 24. September: Moninger Brauereifest

Das Silo der Moninger Brauerei. | Bild: ps/Moninger

O'Zapft ist! Nein, nicht ganz. Aber Bier gibt es trotzdem. Was bei Hoepfner in Form des Burgfestes schon lange zur Tradition gehört, will nun auch Moninger erreichen. Denn zum ersten Mal überhaupt findet auf dem Gelände in Grünwinkel das Karls Brauereifest statt. Inklusive Foodtrucks, Kinderprogramm und Biergarten.

Wann? Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr Wo? Durmersheimerstraße 59 76185 Grünwinkel

Durmersheimerstraße 59 76185 Grünwinkel Haltestelle: Eckenerstraße

23. September: Kinderfest in Oberreut

Nicht nur die großen kommen am Wochenende auf ihre Kosten. Auch die Kleinen dürfen sich auf eine tolle Veranstaltung in Karlsruhe freuen: Das Kinderfest in Oberreut. Fahrgeschäfte, lecker Kuchen und vieles mehr gibt es dort zu entdecken.

Wann? Ab 13 Uhr

Ab 13 Uhr Wo? Otto-Wels-Straße 31, am Grünstreifen

Otto-Wels-Straße 31, am Grünstreifen Haltestelle: Oberreut Zentrum

23. September: Flohmarkt in Mühlburg, Durlach und Stephanplatz

Flohmarkt (Symbolbild) | Bild: Paul Needham

Trotz Herbstwetter geht es für viele am Wochenende wieder zum Stöbern auf den Flohmarkt. Denn was des einen Trödel ist, ist des anderen neuer Schatz! Am Samstag habt ihr sogar gleich mehrerer Flohmärkte zur Auswahl, die ihr Besuchen könnt. Wenn das nicht nach einem Schnäppchenjagd-Marathon schreit? Drei Stück hat ka-news.de herausgepickt.

Flohmarkt Mühlburg

11 bis 13 Uhr: "Kinder und Babysachen" (inkl. Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis)

19 bis 21 Uhr: "Mädels und Frauensachen" ( inkl. Fingerfood auf Spendenbasis)

Wo? Lukasgemeinde Karlsruhe, Hagenstraße 7

Lukasgemeinde Karlsruhe, Hagenstraße 7 Haltestelle: Händelstraße

Flohmarkt "Kruschtlmarkt" Durlach

Wann? 8 Uhr bis 16.30 Uhr

8 Uhr bis 16.30 Uhr Wo? An der Durlacher Karlsburg

An der Durlacher Karlsburg Haltestelle: Durlach Schlossplatz

Kunsthandwerkermarkt Stephanplatz

Wann? Von 10 Uhr bis 18 Uhr

Von 10 Uhr bis 18 Uhr Wo? Hinter der Postgalerie

Hinter der Postgalerie Haltestelle: Europaplatz

24. September: Tag der offenen Tür bei der Tabakfabrik

Tabakblätter werden für den verkauf vorbereitet (Symbolbild) | Bild: Anas Alkharboutli/dpa

Ein legal begehbarer Lost Place mitten in Karlsruhe. Genau das können Interessierte am Sonntag entdecken. Denn die alte Tabakfabrik in Grünwinkel öffnet für alle ihre Pforten. Treffpunkt unter dem großen Vordach der Sheddachhallen nicht ein. Auch Führungen über das Areal werden angeboten. Zum Thema "Tabakherstellung "um 11 Uhr und zu den künftigen Planungen für das Areal um 13.30 Uhr. Eine Anmeldung wird unter altetabakfabrik@kfg.karlsruhe.de erbeten.