Den Gedanken zu einem Brauereifest habe man schon lange - seit Übernahme des Unternehmens im Jahr 2018, so Geschäftsführerin und Inhaberin Dorothee Scheidtweiler gegenüber ka-news.de. "Es ist uns einfach wichtig, als lokale Brauerei erlebbar und im Austausch zu sein", so Scheidtweiler. Die Veranstalter erwarten 5.000 bis 6.000 Besucher am gesamten Wochenende.

Brauereifest Moninger 2023: Programm auf zwei Bühnen

Auf dem Brauereigelände in Grünwinkel wird auf zwei Bühnen Programm geboten: Im Festzelt von Metzgerwirt Andreas Ludwig sowie an der Silo-Bühne. Weitere Programmpunkte sind Brauereiführungen, Festivalspiele, Biergarten, Foodtrucks und ein Kinderprogramm am Samstag und Sonntag. Und natürlich gibt es das gesamte Sortiment der Moninger-Biere. Damit tritt das Unternehmen in gewisser Weise in die Fußstapfen von Hoepfner. Die veranstalten seit Jahren das Hoepfner-Burgfest.

Dorothee Scheidtweiler (Mitte) ist Geschäftsführerin der Brauerei Hatz-Moninger in Grünwinkel. | Bild: Moninger

Moninger Karls Brauereifest - Anfahrt

Zugang auf das Brauereigelände erfolgt über die Zeppelinstraße 17.

S-Bahn Linie S2 bis zur Haltstelle "Eckenerstraße", dann zirka 10 Minuten zu Fuß

dann zirka 10 Minuten zu Fuß Buslinie 62 bis zur Haltestelle "Karlsruhe Sinner", dann zirka 2 Minuten zu Fuß

Moninger Karls Brauereifest 2023: Programm - Freitag

Moninger Karls Brauereifest: Festzelt

17 Uhr | Festzelteröffnung

18 Uhr | Fassanstich

18.30 Uhr | Dirndl- & Lederhosenabend mit Band "SOS Partyalarm"

Moninger Karls Brauereifest: Silo-Bühne

17 Uhr | DJ-Sets

20 Uhr | Light-Show von Projektionskünstler Joans Denzel

Das Silo der Moninger Brauerei. | Bild: ps/Moninger

Moninger Karls Brauereifest 2023: Programm - Samstag

Moninger Karls Brauereifest: Festzelt

12 Uhr | Festzelteröffnung

15 Uhr | Brass im Biergarten

19 Uhr | Dirndl- & Lederhosenabend mit Band "Die Blaumeisen"

Moninger Karls Brauereifest: Silo-Bühne

16 Uhr | DJ-Sets

20 Uhr | Light-Show von Projektionskünstler Joans Denzel

Moninger Karls Brauereifest: Kinderprogramm

14.30 bis 17.30 Uhr: Programm mit Villa Siebenschläfer

Parcours mit Mini-Gabelstaplern

Hüpfburg

Kinder Tattoos

Mobi-Team

Moninger Karls Brauereifest 2023: Programm - Sonntag

Moninger Karls Brauereifest: Festzelt

11 Uhr | Festzelteröffnung

11.30 Uhr | Frühschoppen mit KAmpus KApelle

15.30 Uhr | Band "Stoaklopfer"

Moninger Karls Brauereifest: Silo-Bühne

12 Uhr | DJ-Sets

Moninger Karls Brauereifest: Kinderprogramm

12 bis 17.30 Uhr: Programm mit Villa Siebenschläfer,

Parcours mit Mini-Gabelstaplern

Hüpfburg

Kinder Tattoos

Mobi-Team