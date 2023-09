Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Am Wochenende findet zum ersten Mal das Moninger Brauereifest in Grünwinkel statt. Von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. September, verwandelt sich das Firmengelände in eine Partyzone mit Festzelt, Lederhosen und Kinderprogramm! Der Aufbau für das Fest läuft auf Hochtouren.

