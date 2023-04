Live-Ticker vom Biertasting

15:00 Das Tasting startet

ka-news.de ist vor Ort und wird an dieser Stelle live von der Veranstaltung berichten.

13:30 Einlass-Beginn in der Stadtmitte

Kann man sich noch anmelden?

Tickets gibt es unter www.moninger.de

Was ist der angestrebte Weltrekord?

Mit 1.400 Besuchern wollen die amtierende baden-württembergische Bierkönigin Irina Hansmann und die Karlsruher Brauerei Moninger den Rekord knacken. Drei Biere sollen dann im Club "Stadtmitte" verkostet werden. Zu schlagen gilt es an diesem Tag den von der Moritz Brauerei in Barcelona aufgestellten Rekord von 1.243 Teilnehmern an einem Biertasting.>