Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Gestern ging es los, das Oktoberfest in Karlsruhe. Auf dem Messplatz heißt es nun bis zum 7. Oktober ab in die Lederhosen und Dirndl und hoch die Krüge! Wir waren bei der Eröffnung am Freitag, 22. September, für euch dabei. Hier sind die Bilder.

Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel