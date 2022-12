von Yannick Antritter

Mehmet Scholl ist einer der bekanntesten Sportler, die mit Karlsruhe in Verbindung stehen. Aber wie verlief seine Karriere, was verbindet ihn mit dem KSC und was macht der ehemalige Fußball-Profi heute?

Woher kommt Mehmet Scholl?

Am 16. Oktober 1970 wird Mehmet Tobias Yüksel als Sohn eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter in Karlsruhe geboren. Die Eltern lassen sich scheiden, bei der zweiten Hochzeit seiner Mutter nehmen sie und Mehmet den Namen Scholl an. Mehmet Scholl wächst in Karlsruhe auf, hier beginnt auch seine Fußballkarriere.

Mehmet Scholl ist Sohn dieser Stadt. | Bild: Peter Eich

Mehmet Scholls Zeit beim KSC

Das Fußballspielen beginnt Mehmet Scholl beim SV Nordwest Karlsruhe. In die Jugend des Karlsruher SC wechselt er 1982, am 21. April 1990 darf er das erste mal bei den Profis ran. Bei seinem Debüt gegen den 1. FC Köln wird er kurz vor Schluss eingewechselt und schießt direkt das 5:0. Insgesamt 63 Spiele steht Mehmet Scholl für den KSC auf dem Platz, schießt dabei 12 Tore und bereitet 15 vor.

Das Wildparkstadion in Karlsruhe. | Bild: Stadt Karlsruhe

Während seiner Zeit im Wildpark stand Mehmet Scholl einige Male mit einer anderen Karlsruher Ikone auf dem Platz - Oliver Kahn - das erste Mal am 17. November 1990 gegen Werder Bremen. Schon damals konnte Scholl zeigt beim KSC mit seinem Talent überzeugen. So verwundert es nicht, dass nach drei Saisons in der Profimannschaft, der deutsche Rekordmeister großes Interesse am Mittelfeldspieler zeigt.

Mehmet Scholl: Der Kreativmann des FC Bayern München

Für umgerechnet 2.5 Millionen Euro wechselt er 1992 an die Säbener Straße zum FC Bayern München - und tatsächlich ist Mehmet Scholl einer der besten Kegler, der je beim FC Bayern gespielt hat. Spaß beiseite: Mehmet Scholl hat tatsächlich in der Mannschaft der Münchner Kegelabteilung gespielt. Bekannt wurde er allerdings nicht für das Spiel mit der Hand, sondern mit dem Fuß.

In seiner ersten Saison schafft es Scholl direkt zum Stammspieler und wird nebenbei zum Teenie-Idol. Poster und Fanartikel zieren damals viele Kinderzimmer in den 1990er Jahren.

Zwei Karlsruher die zu Münchner Ikonen wurden - Oliver Kahn und Mehmet Scholl.

Beim Wiedersehen mit Oliver Kahn zwei Jahre später ist Mehmet Scholl bereits der Dreh- und Angelpunkt des Münchner Mittelfelds und kann auf eine Vize- und eine Meisterschaft zurückblicken. Insgesamt acht Mal gewinnt Scholl in seiner Karriere die begehrte Schale. Bei seinem Karriereende 2007 ist das interner Vereinsrekord. Den DFB-Pokal kann er fünf Mal in die Luft stemmen.

Beim FC Bayern München verbringt Mehmet Scholl den größten Teil seiner Karriere und wird zur Klub-Ikone. | Bild: Sven Hoppe/dpa

Der größte Vereinserfolg ist jedoch der Champions League-Sieg 2001 im Elfmeterschießen gegen den FC Valencia - obwohl er in der 11. Minute einen Foulelfmeter verschießt.

Pechvogel in der Nationalmannschaft Mehmet Scholl

Während er im Verein viele Erfolge feiern konnte, lief es im DFB-Team nicht immer gut für Mehmet Scholl. Während er 1994 das erste mal im Kader stand, dauerte es noch ein weiteres Jahr bis er sein Debüt bei einem EM-Qualifikationsspiel gegen Wales feiern konnte. Währenddessen war der damals 24-jährige die dritte Saison in Folge Stammspieler beim FC Bayern und gewann bereits seine erste Deutsche Meisterschaft.

Der Gewinn des EM-Pokals ist Mehmet Scholls größter Erfolg in der Nationalmannschaft. | Bild: Christian Charisius

Beim Titelgewinn der Europameisterschaft 1996 kam er in der KO-Runde zum Einsatz, im Finale gegen Tschechien blieb er jedoch blass und wurde für Oliver Bierhoff, der zunächst den Ausgleich und dann das Golden Goal zum Titelgewinn schoss, ausgewechselt. Die Europameisterschaft 2000, bei der Deutschland enttäuschend in der Gruppenphase ausschied, war sein letztes großes Turnier in der Nationalmannschaft. Kurz vor der Weltmeisterschaft 2002 beendete Mehmet Scholl aufgrund seiner zahlreichen Verletzungen seine Nationalelf-Karriere.

An einer Weltmeisterschaft nahm Mehmet Scholl kein einziges mal teil. | Bild: Alexander Zemlianichenko/AP

Fun Fact: Da er bereits die WMs 1994 und 1998 durch Nichtnominierung beziehungsweise Verletzung verpasste, spielte Mehmet Scholl in seiner Karriere kein einziges Spiel bei einer Weltmeisterschaft.

Mehmet Scholls Karriereende 2007

Am 19. Mai 2007 schießt Mehmet Scholl Tor Nummer 129 im 534ten Spiel - mit 36 Jahren. Das 5:2 gegen Mainz 05 ist das letzte Spiel seiner Profikarriere. Bedenkt man die vielen Verletzungen mit denen Mehmet Scholl in seiner langen Karriere zu kämpfen hat, ist das durchaus ein stattliches Alter, auch wenn er in den letzten Saisons kaum mehr über 90 Minuten auf dem Platz steht.

Franck Ribéry durfte als spielerischer Nachfolger Mehmet Scholls nach dessen Karriereende die Rückennummer 7 tragen. | Bild: Matthias Balk/dpa

Im August 2007 ist dann das Abschiedsspiel für Mehmet Scholl, der große FC Barcelona kommt extra nach München und schlägt die Bayern 1:0. Nach dem Spiel übergibt Mehmet Scholl seine Rückennummer 7 an den französischen Neuzugang Franck Ribéry, von einem Mittelfeldgenie zum Nächsten.

Überblick über Mehmet Scholls Karriere: Vereine und Titel

Einen Überblick über die Vereinsstationen und zahlreichen Erfolge Mehmet Scholls gibt es hier:

Vereine:

SV Nordwest Karlsruhe (Jugend): 1976-1982

Karlsruher SC (Jugend): 1982-1989

Karlsruher SC: 1989-1992

FC Bayern München: 1992-2007

5 mal kann Mehmet Scholl den DFB-Pokal ins einer Karriere in die Luft stemmen. | Bild: dpa

Erfolge:

Deutsche Meisterschaft (8x): 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006

Deutsche Vizemeisterschaft (4x): 1993, 1996, 1998, 2004

DFB-Pokal (5x): 1998, 2000, 2003, 2005, 206

DFB-Pokalfinalist (1x): 1999

Deutscher Ligapokal (5x): 1998, 1999, 2000, 2001, 2005

UEFA-Cup (1x): 1996

Champions League (1x): 2001

Champions League-Finalist (1x): 1999

Weltpokal (2x): 2001, 2002

Der Gewinn des sogenannten "Henkelpotts" ist der größte Erfolg in Scholls Vereinslaufbahn.

Mehmet Scholls Versuch als Trainer

Auch nach der aktiven Spielerkarriere bleibt Mehmet Scholl dem Fußball treu. Er macht seine Trainerausbildung und wird 2008 Trainer der FC Bayern-Jugend, bei der unter anderem auch sein Sohn Lucas spielt. Gegen Ende der Saison übernimmt Scholl die zweite Mannschaft der Münchner für die letzten 5 Spiele und landet auf dem 5. Platz in der 3. Liga. Die darauf folgende Saison übernimmt er komplett und landet auf dem 8. Platz.

Mehmet Scholl als Trainer des FC Bayern München 2.

In der Saison 2012/13 kehrt er nochmal zum FC Bayern 2 zurück, verlässt diesen aber nach einem Jahr wieder. Als Grund nennt er den Interessenskonflikt zwischen dem Trainerjob und seiner Tätigkeit als Experte für die ARD. Dies ist seine bisher letzte Station als Funktionär.

Sprücheklopfer Mehmet Scholl

Mehmet Scholl ist auf und neben dem Platz dafür bekannt, dass er gerne den einen oder anderen Spruch reißt. Für eine Bemerkung über Mario Gomez bei der EM 2012 entschuldigt er sich später.

Wegen eines Spruchs über die Partei Bündnis 90/Die Grünen im FC Bayern Jahrbuch, zieht ein Mitglied der Partei fast gegen Mehmet Scholl vor Gericht. Spieler und Verein entschuldigen sich, der Spruch wird aus dem Jahrbuch geschwärzt und Scholl spendet umgerechnet zirka 10.000 Euro für wohltätige Zwecke.

Mehmet Scholls Sohn: Was macht Lucas Scholl heute?

Das erste der drei Kinder Mehmet Scholls wird am 05. Juli 1996 in München geboren. Als Lucas Scholl nach seiner Zeit beim TSV 1860 Rosenheim und TSV Waldtrudering in die Jugend des FC Bayern München wechselt, sind viele Augen des deutschen Fußballs auf ihn gerichtet.

An den Sohn der Klubikone sind hohe Erwartungen gestellt. Bedenkt man wie viel Druck bereits seit jungen Jahren auf dem Mittelfeldspieler lastet - und wie hart sein eigener Vater öffentlich mit ihm ins Gericht geht - überrascht es nicht, dass Lucas Scholl die an ihn gestellten Erwartungen nicht erfüllen kann. 2017 wechselt er von der zweiten Mannschaft des FC Bayern zum Thüringer FSV Wacker Nordhausen.

Der höchste Verein seiner Karriere ist der SV Horn aus der 2. Liga in Österreich. Für die Blau-Weißen macht er 16 Spiele, im April 2021 wird er allerdings suspendiert. Mittlerweile spielt er beim FC Wacker Innsbruck in Österreichs 4. Liga.

Mehmet Scholl als Experte beim ARD

Mehmet Scholl ist bei der EM 2008 das erste mal Experte und Co-Kommentator für die ARD. Nach der WM 2010 folgt er auf Günter Netzer. Der Vertrag wird noch mehrmals verlängert, bis nach der WM 2018. Am 10. August 2017 lösen Mehmet Scholl und die ARD allerdings den Vertrag frühzeitig auf. Eine offizielle Begründung gibt es von keiner der beiden Seiten.

Mehmet Scholl war 9 Jahre lang Experte für die ARD. | Bild: Marcus Brandt

Im Sommer 2017 findet der Fifa Confederations Cup in Russland statt - ohne ARD-Experte Mehmet Scholl. In seiner Sendung "Mehmets Schollplatten" erklärt er sein Fernbleiben damit, dass er im Voraus nicht über das Thema Doping sprechen wollte, dass die ARD für das Programm vorgesehen hat. Durch das Fehlen offizieller Statements nach der Vertragsauflösung lässt sich über die tatsächlichen Gründe allerdings nur spekulieren.

Mehmet Scholl und die Musik

Neben der Liebe zum Fußball hat Mehmet Scholl auch großes Interesse an der Musik. Es folgt eine CD mit dem Titel "vor dem Spiel ist nach dem Spiel" im Jahr 2002. Ein Jahr darauf folgt ein zweiter Teil.

Am 06. März 2009 moderiert Mehmet Scholl außerdem zum ersten Mal seine eigene Show "Mehmets Schollplatten" bei Bayern 2, einem Radiosender des Bayrischen Rundfunks. Gemeinsam mit Co-Moderator Achim Bogdahn - Radiomoderator und 1860 München-Fan - sorgt er jeden ersten Freitag im Monat eine Stunde lang für Musik und Unterhaltung.

Mehmet Scholl moderierte mit Achim Bogdahn zusammen die Radiosendung "Mehmets Schollplatten" im Bayrischen Rundfunk. | Bild: BR

Um sich auf sein Fußballtrainerdasein bei FC Bayern München 2 zu konzentrieren, beendet er 2012 seine Radiosendung beim BR. Nach dem Ende seiner Traineranstellung wird die Sendung 2014 in gleicher Moderatorenbesetzung wiederaufgenommen und läuft am ersten Sonntag jedes Monats bis April 2014.

Neben seiner Radio-Moderation ist Mehmet Scholl auch in der Welt der Musiklabel tätig. 2011 gründet er gemeinsam mit dem Komponist Gerd Baumann und dem Inhaber einer Booking-Agentur Till Hofmann das Münchner Indie-Label "Millaphon Records".

Was macht Mehmet Scholl zur Zeit?

Nach seiner Zeit als Profifußballer, Plattenboss und Experte beim ARD ist es um den ehemaligen Karlsruher ruhig geworden. Laut Medienberichten soll Mehmet Scholl ledig sein und inzwischen in Österreich wohnen. Laut der Seite Sport Speaker ist Mehmet Scholl als Buchautor, Redner und noch als Radiomoderator. Auch das Plattenlabel soll er weiterhin betreiben.

Wie hoch ist Mehmet Scholls Vermögen?

Das Jahresgehalt von Mehmet Scholl wird zu seinen Spielerzeiten in Bayern auf rund1,5 Millionen Euro geschätzt. Das schreibt zumindest die Webseite 888sport. Anschließend dürfte sein Gehalt als Moderator und Kommentator auf rund 250.000 Euro geschrumpft sein. Insgesamt soll das Vermögen von Mehmet Scholl rund 38 Millionen Euro betragen. (Stand: Dezember 2021).