Im Radio laufen bereits Weihnachtslieder, in diversen Ladengeschäften türmen sich seit Anfang August Schoko-Nikoläuse, Lebkuchen, Dominosteine und auf dem Karlsruher Marktplatz wird der Christkindlesmarkt aufgebaut. Es liegt ein Hauch von Weihnachten in der Luft - oder?

"Weihnachten ist eine so schöne Zeit"

"Bei mir kommt tatsächlich so allmählich Weihnachtsstimmung auf, nur das Wetter könnte noch ein bisschen kälter sein", sagt Willi Backenstos auf Nachfrage der Redaktion.

Willi Backenstos, 66 Jahre freut sich auf die gemeinsame Zeit mit der Familie | Bild: Elena Sausen

Seine Frau habe bereits Misteln geerntet und beginne nun mit der Weihnachtsdekoration. Plätzchen backen seien als nächstes an der Reih. "Weihnachten ist eine so schöne und wertvolle Zeit", sagt der 66-Jährige. So freue er sich besonders darauf, seine Enkel zu sehen und Zeit mit der Familie zu verbringen.

Etwas anders geht es Benitta: "So richtig in Weihnachtsstimmung bin ich noch nicht, aber das kommt bestimmt demnächst." Seit Oktober schicke ihr eine Freundin diverse Weihnachtslieder. "Last Christmas" könne sie inzwischen auswendig. Ein Bild will sie lieber nicht von sich machen lassen. "Nicht, dass mich meine Freundin noch erkennt und weiß, dass ich wegen ihr einen Ohrwurm habe", sagt sie kichernd.

"Eher nostalgisch als in Weihnachtsstimmung"

Guddi, 69 Jahre, wird erst demnächst weihnachtlich dekorieren. | Bild: Elena Sausen

Trotz der vielen Weihnachtsdeko in den Schaufenstern und dem Aufbau des Christkindlesmarkt, kommt bei Guddi ebenfalls noch keine richtige Weihnachtsstimmung auf. "Ich bin aktuell zu Besuch und komme aus Hamburg. Früher habe ich aber mal in Karlsruhe gewohnt und bin daher eher nostalgisch als in Weihnachtsstimmung unterwegs", sagt die 69-Jährige. Wenn sie Ende der Woche wieder in die Hansestadt fährt, wolle sie mit der Weihnachtsdeko in den eigenen vier Wänden beginnen.

"Es ist viel zu warm"

Kea, 19 Jahre, möchte ihren Adventskalender am liebsten schon heute öffnen. | Bild: Elena Sausen

Der erste Vorweihnachtsbote hat im Zimmer von Kea bereits seinen Platz gefunden. "Ich habe schon einen Adventskalender", verrät die 19-Jährige. Wirklich Weihnachtsstimmung wolle bei ihr aber dennoch nicht aufkommen. "Neulich liefen noch Schlager und Sommerhits im Radio. Für mich ist Weihnachten eigentlich gefühlt noch ganz weit weg, auch wenn überall bereits dekoriert wird", sagt Kea. Beim täglichen Blick auf den Adventskalender juckt es ihr aber bereits in den Fingern.

Für Austen, 26 Jahre, dürften die Temperaturen noch etwas kühler sein, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. | Bild: Elena Sausen

Auch bei ihrem Begleiter will noch keine große Weihnachtsstimmung aufkommen. Schuld sei das Wetter. "Es ist einfach noch viel zu warm, um an Winter und Weihnachten zu denken", sagt Austen. Für ihn gehören kühle Temperaturen und ein warmer Schluck Glühwein traditionell zur Vorweihnachtszeit. Bei Lebkuchen kann der junge Mann namens Austen aber nicht nein sagen - Eine Packung habe er bereits gekauft. "Die stehen ja schon seit Spätsommer in den Supermarktregalen", sagt der 26-Jährige schmunzelnd.

"Ich bin schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung"

Dietmar, 66 Jahre, freut sich auf das Weihnachtsfest mit der Familie | Bild: Elena Sausen

Während Austen und Kea noch zu warm ist, empfindet Dietmar die Temperaturen als recht frisch. "Ich bin schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Wetter jetzt langsam kühler wird und es überall immer weihnachtlicher geschmückt wird", sagt Dietmar. Dem Weihnachtszauber könne man sich seiner Auffassung nach eigentlich gar nicht entziehen.

Außerdem sei das Weihnachtsfest doch ein Termin im Kalender, auf den man sich freuen könne. "Es ist einfach schön, wenn die Familie dann beisammen kommt und wir gemeinsam feiern", sagt der 66-Jährige weiter. Erste Vorkehrungen seien schon getroffen. So hänge bereits ein beleuchteter Weihnachtsstern in der guten Stube. In der Adventszeit folge der Christbaum. "Das wird schön", ist sich Dietmar sicher.