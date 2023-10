In den Supermarktregalen stapeln sich bereits Christstollen, Spekulatius, Lebkuchen und Adventskalender. Einen ganz besonderen bringt der Lions Club Karlsruhe-Zirkel auch in diesem Jahr wieder raus.

Statt Süßigkeiten verstecken sich Preise im Gesamtwert von rund 14.000 Euro hinter den Türen - gespendet von Privatpersonen und diversen Firmen. Am Donnerstag, 26. Oktober, hielt Fatih Yetgin, Präsident des Lions-Clubs, den nun fertigen "Karlsruher Adventskalender 2023" in den Händen.

Fatih Yetgin, Präsident des Lions Club Karlsruhe-Zirkel | Bild: Elena Sausen

"24 Mal haben die Karlsruher die Chance, einen von zahlreichen Preisen zu gewinnen. Der Adventskalender ist quasi ein Gewinnlos", meint Yetgin. Auf die glücklichen Gewinner warten neben Einkaufs- und Wertgutscheinen für Gastronomie, Kultur und Wellness auch viele Sachpreise wie Bücher, Gewürze, Seifen, Kosmetik und Co.

Ab dem 1. Dezember werden die ausgelosten Gewinnnummern unter www.ka-news.de veröffentlicht.

Hier gibt es den Adventskalender zu kaufen

Der Karlsruher Adventskalender ist ab Freitag, 27. Oktober, für 6 Euro an folgenden Verkaufsstellen erhältlich:

in allen Karlsruher Thalia Buchhandlungen

Stephanus-Buchhandlung

Buchhandlung Mächtlinger

Gewürzmanufaktur Culinarico

Burger Inneneinrichtungen

Licht + Planung

Achat Hotel am Mendelssohnplatz

Einnahmen kommen vielen Projekten zugute

"Mit den Einnahmen können wir seit vielen Jahren soziale Projekte wie Artist in School, Balu und Du, Los Catacombos oder Einrichtungen wie dem St. Antoniusheim unterstützen", schildert der Club-Präsident weiter. So seien in den vergangenen 16 Jahren bereits 285.000 Euro für den guten Zweck gesammelt werden.

"Dieses Jahr werden wir die 300.000 Euro-Marke knacken. Das ist ein großer Meilenstein für dieses tolle Projekt", sagt Faith Yetgin abschließend.