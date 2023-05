Karlsruhe vor 6 Stunden

Burgfest, Freibad, Tuning: Das ist am Wochenende in Karlsruhe los

Am Pfingstwochenende gibt es in Karlsruhe viel zu erleben: Neben zwei großen Festen in der Stadt, ist auch Start in die Freibad-Saison. Ein Flohmarkt lädt zum Kruschteln ein und am Durlach Center treffen sich die Autofans der Tuning-Szene. Alle Veranstaltungen im Überblick.