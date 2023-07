Und da war er. Der Moment, auf den alle gewartet hatten: Der Hauptact vom Samstag auf Das Fest 2023 - Alligatoah. In freudiger Erwartung war bereits vor dem Auftritt jeder Zentimeter vor der Hauptbühne belegt. Wie sich am Ende herausstellen sollte, vollkommen zu Recht.

21 Uhr: Endlich ist es so weit!

Bereits bevor das Multitalent aus Niedersachsen auf die Bühne tritt, ist das Publikum bei beste Stimmung. Teilweise hallt noch der Auftritt von Querbeat nach - an andere Stelle werden Fußballhymnen angestimmt. Dann gehen plötzlich die Lichter an. Der Vorhang lichtet sich.

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Unter tosendem Jubel und Handküssen ihrerseits offenbaren sich Alligatoah und Band. Allesamt steigen sie aus Versandkartons empor und werden mit Beifall und Erheiterung auf der Klotze willkommen geheißen.

Der erste Song: "Wo kann man das kaufen"

Dann klingt ein Gitarrensolo an. Alligatoah kommt mitsamt Paketen auf einem Laufband angefahren - und stimmt "Wo kann man das kaufen" an. Als es zum Refrain antwortet Karlsruhe wie aus einem Mund: "Eine Hand voll Vertrauen, der Glanz in dein'n Augen. Der Mount Klotz wirkt textsicher.

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Die Gitarre in den Himmel gestreckt animiert der Deutsch-Rapper sein Publikum zum Mitmachen. Tausende Hände reichen in die Lüfte und bereits beim ersten Song ist Karlsruhe voll bei der Sache.

"Ein Problem mit Alkohol"

Nachdem der letzte Ton der Gitarre verstummt ist, wird es still auf der Bühne. Alligatoah. Mit einem Funken Trauer in der Stimme erklärt der Künstler: "Früher waren Rockstars besoffen. Heute bin ich wahrscheinlich der einzige Nüchterne hier!"

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Gefolgt von Gejohle und Gelächter stimmt Alligatoah das nächste Lied an. Sofort ist klar, worauf der Musiker hinauswollte. Es folgt: "Ein Problem mit Alkohol".

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Bei bester Stimmung übernimmt Karlsruhe das Singen - der Künstler selbst gönnt sich indes eine Auszeit auf dem Laufband. Passend zum Lied zieht hinter ihm eine übergroße Flasche Schampus seine Kreise.

Karlsruhe springt!

"Es ist wunderschön, wieder bei einem Stadtfest zu spielen", sagt Alligatoah. "Es sind bestimmt auch Kinder hier - das kann passieren. Deswegen werde ich heute nicht so oft F****n sagen."

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Wem der nächste Song dennoch zu hart sei, der solle sein Kind am besten mit dem Kopf in den Sand vergraben. "Fuck Rock'n'Roll" klingt an - und Karlsruhe springt und singt sogleich im Einklang.

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Alligatoah heizt die Klotze weiter an. Das lassen sich die Fans nicht zweimal sagen und so wird heftig gehüpft, gegrölt und gesungen. "Es ist schön, so viele Menschen auf einem Haufen hüpfen zu sehen. Vielen Dank", kommentiert der Sänger von der Bühne.

Ein Powernap auf der Bühne

Es folgt "Lass liegen". Im Hintergrund fliegen auf der Bühne diverse Kartons durch die Lüfte. Prompt wird das Fließband mit orangen Mülltonnen bestückt - die fliegen nicht so leicht.

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Passend zu den Lyrics liegt der Künstler irgendwann selbst. "Macht euch keine Sorgen, ich mache ein Powernap", erklärt er. "Wollt ihr nicht mitmachen?" Es formt sich ein "Schlaf-Moshpit" - der einen bizarren Anblick bietet.

Der Moshpit lebt!

Dann kommt wieder Bewegung in den Kreis. "Fick ihn doch" klingt an und sofort sind wieder alle auf den Beinen. Es wird gerangelt und geschubst - die Hände fliegen in die Lüfte und es wird lauthals mitgesungen. Dann fällt der Vorhang.

Bild: Jeremy Gob

Zeit für eine ruhige Nummer. Ganz alleine mit der Akustik-Gitarre steht Alligatoah auf der Bühne. Karlsruhe bejubelt den Moment der Besinnlichkeit. "Heute könnt ihr eure Alltagsgefühle noch mal vergessen. Habt ihr Lust auf ein Lied über Arbeit?", fragt der Sänger.

Bei "Nebenjob" fühlt Karlsruhe mit

Wie zu erwarten, fallen die ersten Akkorde für "Nebenjob". Den Text kann Karlsruhe offenbar mitfühlen - lauthals singen tausende Stimmen mit. "Ich hab nen Job neben dem Nebenjob."

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

"Das war ein Lied von meinem alten Album", meint der Musiker. Seitdem habe sich für ihn einiges geändert. "Viele fragen sich, wie kann es sein, dass du Vater geworden bist", erzählt er.

"Alle Babys in die Luft"

Karlsruhe wartet gespannt auf die Antwort. Die fällt gewohnt humorvoll aus. "Ich antworte da immer gelassen: F**k dich, was geht dich das an ... Oma", sagt Alligatoah und die Klotze bebt vor Lachen.

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Passend zum Thema handelt der nächste Song von Babys. "Vielleicht sind ja auch ein paar heute hier. Alle Babys in die Luft", ruft der Rapper. Es folgt: "Nicht adoptiert".

Karlsruhe Liveticker zu Das Fest 2023 - Fazit zum Samstag: "Die Künstler lieben die Hauptbühne!" Das könnte Sie auch interessieren

Alle singen den Refrain wie aus einem Mund. Karlsruhe nähert sich zusehends einem emotionalen Höhepunkt. Honoriert wird die Nummer mit tosendem Applaus.

Eine Tanzstunde für Karlsruhe

"Wer hat Lust zu tanzen?", fragt der Künstler von der Bühne. Nach einer kurzen Tanzeinlage - gefolgt von einigen Tipps für die nachfolgende Nummer - kündigt Alligatoah den nächsten Song an: "Mit dir schlafen". Der Vorhang lüftet sich erneut.

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

"Adam und Eva der Moderne. Feigenblatt vorm Mund", hallt über den Mount Klotz. Auch bei dieser Liebeshymne der anderen Art ist Karlsruhe textsicher.

Bild: Jeremy Gob

Zum Refrain kommt Esther Graf auf die Bühne und die Menge grüßt mit Jubel und freudigen Pfiffen. "Vielen Dank, Karlsruhe", honoriert die Sängerin die nette Offerte.

Es wird traurig

Dann folgt ein trauriger Song. Die Musiker-Kollegen spannen einen Regenschirm über Alligatoah auf. "Hart vermissen", klingt an.

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

"Das sind die richtigen Worte nach einem Hammer Auftritt auf das Fest", meint der Künstler. Ein Raunen und trauriger Applaus geht über das Festivalgelände.

Um 180 Grad auf Partystimmung gedreht

Im Nu dreht Alligatoah die Stimmung wieder auf, Partylaune pur. "Ich bin perfekt wie ein Gemälde", hallt über den Mount Klotz und die Menge singt heiter mit. Zu "Monet" wird getanzt und freudig mitgegrölt - während von der Bühne der Bass dröhnt.

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

So kannten die Fans den Song sicher noch nicht. Vor allem die Metal-Einlagen des Künstlers sorgen für willkommene Abwechslung.

Karlsruhe Zwischen "Freaks" und Flamingos: Querbeat versetzt Das Fest-Besucher in Ekstase - Alle Bilder Das könnte Sie auch interessieren

Mit einem tiefen Growl untermalt Alligatoah seinen Song und gibt ihm einen neuen Vibe. "Ich habe Metal-Tourette. Muss ich zum Arzt gehen oder kann das so bleiben?", fragt er? Karlsruhe ist sich einig: Die Variante gefällt!

"Du bist schön"

Dann wird es erneut besinnlich. Passend zu "Du bist schön", laufen Schaufensterpuppen über das Fließband im Hintergrund. "Karlsruhe, könnt ihr für mich singen?", fragt der Musiker. Natürlich kann Karlsruhe!

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Wie aus einem Mund hallt "Gib mir ein schlaues Buch, ich mach' die Augen zu - Schönheitsschlaf" durch die Nacht. Der Refrain sitzt ebenfalls und so übergibt Alligatoah die Nummer quasi gänzlich an die Menge. Die übernimmt gern.

Zum ersten mal auf Das Fest

"Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben auf Das Fest", meint der Rapper. "Es ist mir eine ganz besondere Ehre!" Allerdings werde es auch das letzte Mal sein, meint er. "Dummerweise wurde für 2023 das Ende meiner Karriere prophezeit." Der Mount antwortet mit Buh-Rufen.

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

"Sei ihr jetzt traurig? Passend für eine Ballade"? Prompt streckt Karlsruhe jedes verfügbare Feuerzeug und Handylicht in die Höhe. Alligatoah sitzt am Piano und stimmt "Verloren" an.

Ein Meer aus Lichtern

"Das sieht wunderschön aus. Könnt ihr noch ein mal mitsingen?", fragt er. Natürlich steht die Menge dem Musiker zur Seite - der Riesen-Chor stimmt mit ein. Alligatoah ist berührt: "Ihr schafft den Rest allein. Karlsruhe ... gern geschehen!" Der Vorhang fällt.

Bild: Jeremy Gob

Für einige Momente ist Stille. Dann beginnen sie, die Zugabe-Rufe, doch auf der Bühne tut sich zunächst nichts. Erst nach einigen Minuten gehen die Lichter plötzlich wieder an. Alligatoah lässt den Mount zappeln.

Zugabe? Nachbeben!

Das Warten hat sich gelohnt. Es ertönt der erste Powerchord von "Nachbeben". Die Jubelschreie der Fans ziehen ein weiteres nach sich.

Bild: Jeremy Gob

Mit erhobenen Händen bejubelt Karlsruhe das Gitarrensolo und steig mit in jede Zeile der Song-Lyrics ein. Die Stimmung ist auf ihrem Höhepunkt angelangt.

Ein Song für Karlsruhe?

"Karlsruhe, ich musste nochmal wieder kommen. Ich hoffe, das ist ok", meint der Sänger anschließend. Auf seiner letzten Tour habe er für jeden Auftritt ein eigenes Lied geschrieben - es der jeweiligen Stadt gewidmet.

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

"Natürlich habe ich mich nicht lumpen lassen, und auch extra für euch ein Lied geschrieben", meint Alligatoah. Es folgt: "Willst du". Die Menge lacht und lässt dem Künstler seinen Spaß durchgehen.

Alligatoah schickt auf eine Reise

Karlsruhe singt das Lied quasi allein - springt und applaudiert. Offenbar kriegt am Das-Fest-Samstag keiner genug von dem Hauptact. Das Lied ist noch nicht verklungen, da folgt erneut: "Zugabe, Zugabe!"

Alligatoah beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

"Habt ihr noch acht Minuten Zeit? Das ist das längste Lied, was ich je geschrieben habe und das perfekte Lied um euch auf die Reise zu schicken", meint der Künstler. Der letzte Song klingt an. Am Ende spielt der Hauptact "Wie Zuhause".

Karlsruhe An- und Abreise leicht gemacht! So kommt ihr zu Das Fest 2023 Das könnte Sie auch interessieren

Die Festivalbesucher genießen jede Minute der langen Nummer - wollen sich kaum von Alligatoah und Band trennen. Doch alles muss nun mal ein Ende finden. Und so verbeugt sich die gesamte Truppe auf der Bühne - begleitet von tosendem Applaus. "Wir bedanken uns bei euch. Es war ein unglaublicher Abend", meint Alligatoah.