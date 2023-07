Karlsruhe vor 1 Stunde

Das Fest 2023: Wie viel kosten Bier, Wein und Co(cktails)?

Was wäre ein Festival ohne Bier? Auch auf Das Fest in Karlsruhe wird der beliebte Gerstensaft an verschiedenen Ständen, Zelten und sogar "To Go" auf dem Gelände ausgeschenkt. Aber gibt es bei den Preisen Unterschiede? Und was kosten die anderen Getränke?