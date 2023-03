Bauer ist einer, der genau weiß, wie gute Musik funktioniert. Seine Werke strotzen geradezu vor Kreativität, vor Feinfühligkeit - die Zuhörer/-seher goutieren dies aufs Höchste.

Dem gelernten Banker war schon früh klar, dass er Musiker werden wollte, mit 29 Jahren machte er diesen Traum dann zur Wirklichkeit. Seitdem hat der Multiinstrumentalist vieles bewegt, musikalisch Einiges auf die Beine gestellt – "in den Menschen etwas Positives auslösen", das ist definitiv Bauers Credo! ka-news.de-Kulturredakteur Toby Frei hat mit dem umtriebigen Künstler gesprochen.

Du hast mit "Sounds Of Life" mittlerweile über 70 Konzerte in der Rotunde des Vierordtbades Karlsruhe gespielt. Wie fällt Dein Fazit aus und wie ist das Feedback der Gäste?

Ich freue mich sehr, dass es so gut angenommen wird und die Konzerte durchgehend ausverkauft sind. Die Gäste sind sehr berührt von der Musik und erzählen immer wieder, dass sie so etwas in der Form noch nie erlebt haben. Also das Zusammenspiel der Kompositionen mit den Visuals, die wir in die Kuppel der Rotunde projizieren.

Auch die Liegeposition kommt bei den Leuten gut an, weil man dabei komplett entspannen kann und das Ganze auch dadurch ein neues Format ist Musik zu genießen. Ist also insgesamt sehr schön zu spüren, dass wir mit "Sounds Of Life" in den Menschen etwas Positives auslösen können.



Seit wann machst Du Musik und wie war Dein musikalischer Werdegang?

Meine Oma erzählt immer, dass ich auf ihren Töpfen in der Küche mit Kochlöffeln getrommelt habe, seit ich sitzen kann. Zum dritten Geburtstag hat mir mein Opa - er war Schreiner - dann ein Schlagzeug aus Holz gebaut. Danach ging es dann autodidaktisch weiter mit Gitarre und Bass. Es war dann recht schnell klar, dass ich Musiker werden möchte.

Impression "Sounds Of Life" in der Rotunde | Bild: Karlsruher Bäder

Nur meine Eltern machten mir einen Strich durch die Rechnung, frei nach dem Motto, "der Junge muss erst mal etwas Vernünftiges lernen". Also steckten sie mich in einen Anzug und schickten mich mit 17 in die Ausbildung bei einer Bank. Allerdings machte mir der Bürojob echt keinen Spaß, ich fühlte mich auch sehr fremdbestimmt dort. Also kündigte ich mit 29 meinen Job, schnappte meine Gitarre und machte mich als Musiker selbstständig.

Wie ging es dann weiter?

Ich zog nach Hamburg. Von heute auf morgen. Um mein Leben sozusagen noch mal von Null zu starten. Ich spielte mich dann dort von kleinen Auftritten in Bars, über Festivals dann nach und nach hoch bis zu Konzerten in Budapest Konzerthaus, Salzburg und so weiter.

Für "Sounds Of Life" habe ich parallel zu den Auftritten jahrelang im eigenen Studio komponiert und aufgenommen. Zehn Jahre hat es gedauert, bis ich das Gefühl hatte, dass alles perfekt ist und die Zeit gekommen ist, das Ganze endlich live zu spielen.

Diese Melange aus Konzert- und Thermenbesuch ist eine echte Win-Win-Situation, salopp gesagt - es lohnt sich für alle Seiten, oder?!

Ja, die Gäste sagen immer wieder, dass sie es cool finden, aus der Sauna direkt in die Rotunde zu schlendern um dort komplett entspannt meine Musik zu hören. Und im Liegen passend zu den jeweiligen Kompositionen die Visuals zu verfolgen.

Impression Visuals "Sounds Of Life" | Bild: Karlsruher Bäder

In Zusammenspiel mit der Location "Rotunde Vierordtbad" ist das eine echt runde Sache. Übrigens: Gäste, die direkt zum Konzert kommen möchten, also ohne vorherigen Thermenbesuch, kommen dann einfach zum so genannten Besucherkonzert. Ganz normal in Alltagskleidung. Alle Infos findet man übrigens auf der zugehörigen Website.

Was sind Deine nächsten Pläne und Ziele mit "Sounds Of Life"?

Wir spielen Ende März wieder ein Live-Konzert und aktuell arbeite ich an einer neuen Komposition, die dann erstmals live aufgeführt wird. Dadurch, dass es in der Rotunde sehr hallig und die Akustik generell sehr besonders ist, komponiere ich momentan ein neues Stück, das den Fokus auf flächige lange Töne hat.

Diese Töne werden von einer Sopranistin gesungen, während ich dazu auf der akustischen Gitarre einen sphärischen Rahmen schaffe. Freue mich schon, es dann beim Konzert am 24. März erstmals live zu spielen.

Herr Bauer, vielen Dank für das Gespräch!

Vita Kris Felix Bauer

Geboren 1980 in Malsch bei Karlsruhe.

Mit 3 Jahren Schlagzeug, mit 10 Trompete, mit 12 Gitarre, ab 15 erste Kompositionen, ab 20 eigenes Studio.

Mit 17 Ausbildung in einer Bank - dort gearbeitet bis 29, mit 29 festen Bankjob gekündigt, nach Hamburg gezogen und als Musiker selbstständig gemacht. Konzerte zunächst in kleinen Bars, dann immer größere Clubs und Festivals, unter anderem im Budapest Konzerthaus, Internationales Festival Salzburg, Hamburg Elbjazz.

Seit 2020 künstlerischer Leiter und Projekt-Gesamtleitung des UNESCO city of media arts-Projektes "Sounds Of Life", seit 2017 Leitung der Akademie für Musik Karlsruhe.