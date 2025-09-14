Sänger, Sport-Stars und Models – diese Promis sind KSC-Fans

Im 130. Jubiläumsjahr des Karlsruher SC, konnte der Klub eine historische Bestmarke erreichen. Im Dezember 2024 zählte der KSC 18.940 Mitglieder. So viele, wie noch nie. Unter den treuen Anhängern finden sich prominente Namen. Es handelt sich um Prominente aus den verschiedensten Bereichen. Der ein oder andere Name dürfte selbst eingefleischte KSC-Fans überraschen.

Prominente KSC-Fans: Pietro Lombardi ist nicht der einzige Sänger

Einer der bekanntesten KSC-Anhänger ist Pietro Lombardi. Die Verbindung des DSDS-Gewinners mit dem Klub geht tief. Als Jugendlicher lief er selbst im KSC-Trikot auf, bis eine Verletzung dafür sorgte, dass sich Lombardi auf das Singen konzentrierte, wie er Sport1 verriet. Der Sänger ist immer wieder im Wildpark zu sehen – manchmal sogar auf dem Rasen. Auf Tuchfühlung mit den Spielern geht Lombardi, wenn er die Ehre hat, vor dem Spiel das „Badnerlied“ zu singen. Wegen des Liedes hegt er auch Sympathien zum SC Freiburg, bei dem es ebenfalls im Stadion gesungen wird, wie er im Sport1-Interview erzählte.

Bei Lombardi ist die Verbindung zum KSC klar, bei Derek William Dick eher überraschend. Der schottische Sänger wurde unter seinem Künstlernamen „Fish“ bekannt - und das als Frontmann der britischen Rockband Marillion. In einem Interview aus dem Jahr 2013, das bei Wildpark TV zu sehen ist, erklärt er seine Liebe zum KSC - und das in gutem Deutsch: Seine Freundin komme aus der Nähe von Karlsruhe und er sah sein erstes Spiel mit ihrem Sohn im Wildpark. „Das war gegen Saarbrücken, ein 3:0 für den KSC. Ich war jetzt dreimal im Stadion und Karlsruhe hat immer gewonnen.“ Bei einem Konzert in Karlsruhe Ende Oktober 2013 trat „Fish“ sogar im KSC-Trikot auf.

Ebenfalls Sänger und Fan des Karlsruher SC ist OIaf Malolepski. Der ehemalige Flippers-Sänger ist nicht nur treuer Anhänger, sondern auch KSC-Mitglied. Malolepski tauchte auch schon im Trainingslager des Klubs auf.

Das Herz von Ben Zucker schlägt ebenfalls weiß-blau. 2020 hatte der Sänger seinen Followern bei Instagram ein Foto gezeigt, bei dem er als Kind mit KSC-Trikot – aus den 90er-Jahren – und KSC-Kappe zu sehen ist. Und dann ist da noch Max Giesinger, der in Waldbronn, im Landkreis Karlsruhe, aufgewachsen ist. Der Sänger zeigte sich immer wieder mit KSC-Trikot auf der Bühne.

Eine Ex-Sportlerin und ein Sportler

Regina Halmich gehörte zu den besten Boxerinnen ihrer Zeit. 1997 wurde sie durch die WIBF zur weltbesten Boxerin gewählt, von 1995 bis blieb sie ungeschlagene Weltmeisterin. Vielleicht noch wichtiger: Im Jahr 2000 wurde Halmich zur Badenerin des Jahres gewählt. Die Sportmedaille der Stadt Karlsruhe hat sie auch zu Hause liegen. Ihr Durchsetzungsvermögen würden sich einige KSC-Fans manchmal auf dem Rasen wünschen. Halmich ist gebürtige Karlsruherin und drückt dem Karlsruher SC laut Badische Neue Nachrichten regelmäßig die Daumen.

Der gebürtige Pforzheimer Patrick Groetzki ist bei den Rhein-Neckar Löwen eine lebende Legende, wurde mit dem Klub zweimal Deutscher Meister. Auch in der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist er längst nicht mehr wegzudenken. Groetzki warb 2014 im Wildpark TV für den Stadion-Neubau – und outete sich dabei als KSC-Fan. Er ist allerdings auch Anhänger und sogar Mitglied des FC Bayern München.

Ein Sport-Moderator gab sich ebenfalls als KSC-Fan zu erkennen. Jochen Breyer wurde in Heidelberg geboren und kam früh mit dem Karlsruher SC in Berührung. 2011 startete eine Moderatoren-Karriere im ZDF-Morgenmagazin, kurz darauf analysierte er neben Oliver Kahn Spiele der Champions League. Mittlerweile moderiert er das „aktuelle Sportstudio“. Bei Sat.1 berichtete im Jahr 2017 erstmals, dass er Fan des KSC sei.

Prominente Fans des Karlsruher SC – auch Models, Schauspieler und Influencer sind dabei

Mit Doris Schmidts findet sich eine ehemalige Miss Germany unter den KSC-Fans. Die gebürtige Rumänin arbeitet seitdem als Model und Moderatorin - und guckt ab und an im Wildpark vorbei. Anja Polzer ist ebenfalls Model und Fan des Karlsruher SC. Sie ist in Karlsruhe geboren und wurde als Kandidatin der Reality-TV-Show „Der Bachelor“ bekannt.

Mit Aaron Pfisterer und Mirko Drotschmann gehören zwei Influencer zur großen Fanbase des Karlsruher SC. Letzterer ist als „MrWissen2go“ bekannt und hat auf seinem YouTube-Kanal mehr als zwei Millionen Follower. Pfisterer betreibt den Instagram-Account „deinkinderdoc“, dem immerhin 400.000 Menschen folgen. Er arbeitet auch als Assistenzarzt.

Julian Schmieder ist in Karlsruhe geboren und seit seiner Kindheit KSC-Fan. Der Schauspieler, der unter anderem bei SOKO Stuttgart und den Rosenheim-Cops zu sehen war, hat seine weiß-blaue Liebe einmal bei Instagram öffentlich gemacht: „Infiziert am 20.02.1987. Die leidenschaftlichste Liebe, der härteste Schmerz, echte Tränen der puren Freude und der Ohnmacht die Wende von der Tribüne aus zu bewirken. Meine Helden heißen nicht Spiderman, Colt Sivers oder Captain America. Sie heißen Arno Glesius, Helle Hermann, Michael Hartforh und Mehmet Scholl, Oleg Famula und Oli Kahn. Und unser Kapitän war Strecko Bogdan, und er hat nicht nur die Welt gerettet, sondern die Bayern aus dem Pokal geköpft! WILDPARK FÜR IMMER!!!!“, schrieb Schmieder.

Ein Star-Koch ist auch unter den KSC-Anhängern. Sören Anders brachte 2010 mit seiner Oberländer Weinstube einen Michelin-Stern nach Karlsruhe. Er wurde damit mit 24 Jahren zum jüngsten Küchenchef eines deutschen Sternerestaurants, wie im Guide-Michelin nachzulesen ist. Später veröffentlichte Anders zwei Kochbücher.

Bekannte KSC-Fans im Überblick

Pietro Lombardi (Sänger, früheres DSDS-Jurymitglied)

Derek William Dick (Sänger, ehemaliger Frontsänger der schottischen Band Marillion)

Max Giesinger (Sänger, Musikproduzent)

Olaf Malolepski (Sänger, früher bei „Die Flippers“)

Ben Zucker (Sänger, Schlager und Rock)

Regina Halmich (Ex-Boxerin, weltbeste Boxerin 1997)

Patrick Groetzki (Handballer, deutscher Nationalspieler)

Doris Schmidts (Model und Moderatorin, Miss Germany 2009)

Sören Anders (Star-Koch und Autor)

Anja Polzer (Model, Reality-TV-Teilnehmerin, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2012)

Julian Schmieder (Schauspieler)

Aaron Pfisterer (Influencer und Assistenzarzt, 400.000 Follower als „deinkinderdoc“ bei Instagram)

Jochen Breyer (Moderator, moderiert das aktuelle Sportstudio)

Mirko Drotschmann (Journalist und Influencer, mehr als zwei Millionen YouTube-Follower als „MrWissen2go“)