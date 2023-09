Laut dem Karlsruher SC (KSC) soll dadurch sowohl Menschen mit geringen finanziellen Mitteln aus der Fächerstadt als auch umliegenden Gemeinden die Möglichkeit gegeben sein, den KSC imBBBank Wildpark zu erleben.

Durch die Vergünstigungen und Angebote des Karlsruher Pass soll den Menschen eine bessere Teilnahme am sozialen Leben - besonders in den Bereichen Freizeit, Sport und Kultur ermöglicht werden. Zum Heimspiel des KSC gegen den 1. FC Kaiserslautern beteiligen sich die Blau-Weißen an diesem Angebot: "Menschen mit Karlsruher Pass oder Kinderpass steht ein Kontingent über mehrere Tickets im Block N1 auf der Nordtribüne zur Verfügung, pro Person/Inhaber des Karlsruher Pass kann ein Sitzplatz für fünf Euro erworben werden", so der KSC in seiner Mitteilung.

Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, müssen die Karten bis Sonntag, 10. September um 23.59 Uhr per E-Mail an ksctutgut@ksc.de bestellt werden. Wie der KSC weiter mitteilt, muss die Mail die folgenden Informationen enthalten:

Betreff: Karlsruher Pass: KSC - 1. FC Kaiserslautern

Vollständiger Vor- und Nachname

Karlsruher Pass ID

Die Ticketbestellung wird in der Folge bei ausreichender Verfügbarkeit durch KSCtut gut bestätigt. Am Spieltag selbst können die bestellten Tickets gegen Vorlage des Karlsruher Pass an der Tageskasse Nord abgeholt werden- der Betrag von fünf Euro wird zu diesem Zeitpunkt fällig. Die Tickets sind personalisiert und entsprechend nicht übertragbar.

Nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern soll das Angebot fortgeführt werden.