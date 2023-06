Endlich Urlaub! Seit Anfang der Woche können die Profikicker des Karlsruher SC nach einer emotionalen Saison mit einigen ups und downs nun entspannen. Nach dem Unentschieden gegen St. Pauli am vergangen Sonntag, 28. Mai, ist für die Spieler nämlich Freizeit angesagt.

Daniel "Broschi" Brosinski

Die Nummer 18 des KSC, Daniel Brosinski etwa nutzt die freien Tage um den Kopf frei zu bekommen und sich einen neuen Anstrich zu verpassen. Und zwar bei einem Friseurbesuch. So hat sich der Abwehrspieler die Haare schneiden lassen. Doch damit nicht genug - er hat sie sich auch noch rosa färben lassen.

Follower @ingocatak erinnert das an die us-amerikanische Spielfilmserie Pink-Panther und er kommentiert den Beitrag mit einem entsprechenden Gif. Doch nicht alle Followern scheint die neue Frisur zu gefallen. So kommentiert @zollerchristina "Muss das SO sein???" Eine Frage, die Broschi wohl nur selbst beantworten kann. Anstelle von blau-weiß, geht ihm nun also rosa durch beziehungsweise auf dem Kopf.

Fabian "Schleuse" Schleusener

Etwas klassischer schaut der Urlaub von Mannschaftskollegen Fabian Schleusener aus.

Bild: Screenshot Instagramstory

Wie in einem Repost seiner Instagramstory zu sehen ist, befindet sich der Stürmer aktuell gemeinsam mit Frau, Kind und Abwehrspieler Marco Thiede auf der Baleareninsel Mallorca. Vor sommerlicher Bergkulisse und bei strahlendem Sonnenschein genießt er die freie Zeit am Pool.

Stephan Ambrosius

Um einiges weiter weg ging es für Stephan Ambrosius. Der Abwehrspieler nutzt den Sommerurlaub für einen Besuch in seiner Heimat in Westafrika, genauer: Ghana. In einem reposteten schwarz-weiß Video ist er tanzend und fröhlich in seiner Instagramstory zu sehen. "Welcome home broo" und eine Ghana-Flagge ist dabei neben der Verlinkung auf sein Profil zu lesen.

Paul Nebel

Bevor Mittelfeldspieler Paul Nebel ebenfalls die Reisetasche gepackt hat, bedankte er sich vorab noch mit einem Reel für die vergangene Saisonunterstützung bei den Fans: " A season of progress and growth for myself and the club. Firstly, a big thank you to the fans, you have always showed unconditional support, home and away. You were always heard and pushed us to always give our all. We have a lot to build on for next season and I am excited to have another year here at @karlsruhersc", schrieb er zu seinem Posting.

Zu deutsch: "Eine Saison des Fortschritts und des Wachstums für mich und den Verein. Zunächst einmal ein großes Dankeschön an die Fans, ihr habt immer bedingungslose Unterstützung gezeigt, Zuhause und auswärts. Ihr wurdet immer gehört und habt uns dazu gepushed immer alles zu geben. Wir können für die nächste Saison auf viel aufbauen und ich freue mich darauf, ein weiteres Jahr hier zu haben @karlsruhersc."

Bild: Scrrenshot Instagramstory @paulnebel

Nun entspannt auch er an einem Pool unter Palmen. Wo genau er sich befindet, verrät die Nummer 26 des Karlsruher SC allerdings nicht. Nach einem Urlaub im Badischen schaut es allerdings auch bei ihm nicht aus. Ob er wohl gleich ein paar Bahnen im Pool zieht?

Leon Jensen

Ein schattiges Plätzchen unter Palmen hat sich auch Leon Jensen für seinen Sommerurlaub ausgesucht.

Bild: Screenshot Instagramstory @leonjnsn97

In einem blau-weiß gestreiften Hemd posiert der Mittelfeldstürmer in seiner Instagramstory vor der Time Square Kulisse der kosmopolitischen Stadt Miami an der Südspitze Floridas. Was ihm wohl gerade durch den Kopf geht?

Tim Breithaupt

Ebenfalls ans Meer gezogen hat es Tim Breithaupt. In seiner Story ist ein Bild eines Hafens zu sehen.

Bild: Screenshot Instagramstory @tim.breithaupt

Per Ortsvermerk wird deutlich, dass es sich dabei um den venezianischen Hafen der griechischen Stadt Heraklion handelt. Links im Bild ist die Festung Koules zu sehen, welche im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Ob Breithaupt auf archäologischer Entdeckungstour ist oder im nächsten Moment per Schiff die Insel erkundet, bleibt vorerst sein Geheimnis.