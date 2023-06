Wie der Karlsruher SC nur wenige Stunden nach dem feststehenden Abgang von Tim Breithaupt zum FC Augsburg am Donnerstag, 29. Juni verkündet, wechselt David Herold für ein Jahr per Leihe nach Karlsruhe. Zudem wurde für die Folgesaison eine Kaufoption zwischen den beiden Clubs und dem Spieler vereinbart.

Herold sorgt für Konkurrenz bei den Außenverteidigern

Herold war - wie berichtet- in der Rückrunde der abgelaufenen Saison an den österreichischen Erstligisten SCR Altach verliehen und sammelte dort erste Erfahrungen im Herrenfußball. Bis zu seinem Intermezzo in der österreichischen Bundesliga durchlief der 20-Jährige seit 2016 die Nachwuchsmannschaften des deutschen Rekordmeisters und war zudem Teil des Profi-Trainingskaders.

In der kommenden Spielzeit schnürt der ehemalige DFB-Juniorennationalspieler seine Schuhe beim KSC und wird neben Marco Thiede, Philip Heise und Sebastian Jung der vierte Außenverteidiger im blau-weißen Aufgebot.

"Ich freue mich sehr, nun beim KSC zu sein und die Herausforderung im neuen Stadion in dieser tollen 2. Liga mit gehen zu dürfen! Bei den Gesprächen hatte ich von Beginn an einen super Eindruck und freue mich auf die Saison", wird Herold auf der Website des KSC zitiert.

KSC-Trainer Christian Eichner ergänzt: "David ist ein junger Spieler, der nach seiner Zeit bei den Bayern seine ersten Schritte in Altach gemacht hat und dort wichtige Erfahrungen gesammelt hat. Er soll mit seiner Spielweise unseren Konkurrenzkampf weiter anschieben und ich gehe fest davon aus, dass er unseren Kader sowohl sportlich als auch menschlich bereichern wird." Herold wird beim KSC mit der Rückennummer 20 auflaufen.