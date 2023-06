Mindestens einen neuen Stürmer hätte Christian Eichner, Trainer des Karlsruher SC, gerne noch in seinem Kader. So soll die Lücke, die Mikkel Kaufmann nach seiner ausgelaufenen Leihe im Kader hinterlassen hat, gefüllt werden.

Lasme kommt nicht zum KSC

In den vergangenen Wochen waberten mehrere Stürmernamen durch die Gerüchteküche. Definitiv nicht kommen wird Bryan Lasme. Der Franzose von Absteiger Arminia Bielefeld unterschrieb kürzlich bei Schalke 04.

Wechselt von Zweitliga-Absteiger Bielefeld zu Bundesliga-Absteiger Schalke. | Bild: Friso Gentsch/dpa

Um Prince Osei Owusu (Regensburg) und Benedict Hollerbach (Wiesbaden) wurde es zuletzt ruhig. In Sachen Hollerbach soll allerdings der 1.FC Köln in der Pole Position sein.

Muss sich der KSC also anderweitig nach einem treffsicheren Stürmer umsehen? Der Wochenblatt-Reporter bringt nun gleich zwei neue Namen ins Spiel.

Caliskaner und Pejcinovic auf der KSC-Liste?

Da wäre zunächst Caan Caliskaner - wie Prince Osei Owusu Stürmer vom SSV Jahn Regensburg. Caliskaner ist 1,92 Meter groß und erzielte in der abgelaufenen Saison sechs Tore in 29 Spielen für den Absteiger. Er wäre zudem ablösefrei zu haben. Sein Marktwert wird laut transfermarkt.de auf 500.000 Euro taxiert. Auch der FC St. Pauli soll an Caliskaner interessiert sein.

Deutlich konkreter soll es dagegen schon bei Dzeznan Pejcinovic vom VfL Wolfsburg sein. Das 18-jährige Talent soll per Leihe in den Wildpark kommen, geeinigt hätten sich die Parteien bereits. Lediglich der Medizincheck soll noch ausstehen. Dies soll die Redaktion des Wochenblatt-Reporters am Rande des KSC-Testspiels gegen die SpVgg ketsch erfahren haben.

Pejcinovic soll per Leihe zum KSC kommen

Pejcinovic ist 1,88 Meter groß und Linksfuß. Der gebürtige Münchener kann bisher nur einen Einsatz von zehn Minuten im Profibereich vorweisen, zeigte sich bei seinen Auftritten für die deutschen U-Nationalmannschaften stets treffsicher.

In 17 Spielen für die U17 traf er 17-mal und in zehn Spielen für die U18 zehn Mal. In der U19 Bundesliga stehen drei Tore und drei Vorlagen im Arbeitsnachweis.

Der VfL Wolfsburg war im Sommer 2022 bereit, 1,25 Millionen Euro Ablöse an den FC Augsburg für den Stürmer zu bezahlen. Nun soll Pejcinovic wohl Spielpraxis sammeln.