"Der Wechsel zu Union ist ein Riesenschritt in meiner Karriere und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn gehen kann. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde deutlich, dass ich hier als junger Spieler die Chance habe, mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde alles tun, um mein Potenzial abzurufen und mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen", wird Kaufmann auf der Homepage der Berliner zitiert.

Nach einer erfolglosen Leihe zum Hamburger SV, lief der 22-Jährige - ebenfalls auf Leihbasis - in der abgelaufenen Saison für den Karlsruher SC auf. Nach einer durchwachsenen Hinrunde, startete der Däne in der Rückrunde richtig durch. Insgesamt kommt er für den KSC auf zehn Tore und neun Vorlagen in 32 Spielen.

Nach seiner furiosen Rückrunde bemühte sich der KSC den Stürmer weiterhin an sich zu binden, blieb trotz Kaufoption aber erfolglos. Bei Union Berlin trägt Kaufmann künftig die Nummer neun. Über die Ablösesumme oder Vertragslaufzeit machen die Eisernen keine Angaben.