Der KSC und Mikkel Kaufmann gehen am Ende der Saison getrennte Wege. Die Blau-Weißen wollten den Dänen gerne an sich binden, waren bereit die im Leihvertrag verankerte Kaufoption zu ziehen und eine festgeschriebene Ablösesumme zu bezahlen. Das Ganze hätte jedoch nur mit der Zusage des 22-jährigen Stürmers funktioniert, wie der KSC am Donnerstag mitteilt.

Hintergrund war, dass zwar im Leihvertrag mit dem FC Kopenhagen eine Kaufoption vereinbart, aber im Spielervertrag keine direkte Verlängerungsoption geregelt war. Mit Kaufmann konnte man sich in Folge nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen. Damit endet die Zusammenarbeit beider Parteien nach der Saison.