Wie die Niedersachsen verkündeten unterschrieb der Außenverteidiger einen neuen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2025. Damit ist eine Rückkehr Dehms zum KSC vom Tisch und die Badener müssen sich bei der Suche nach Alternativen neu umschauen.

Eine Spur führt dabei laut "Badischen Neusten Nachrichten" (BNN) nach Österreich. Genauer gesagt zum SCR Altach. Dort stand bis Saisonende Linksverteidiger David Herold unter Vertrag, der 20-Jährige war in der Rückrunde vom FC Bayern München ausgeliehen. Nun kehrt er vorerst zum Rekordmeister zurück.

Allerdings scheint der KSC beim Ringen um den deutschen U-Nationalspieler nicht allein: Rapid Wien und der Linzer ASK sollen ebenfalls Interesse an Herold haben. Der kam in Altach in 15 Spielen zum Einsatz und spielte dabei meist über die vollen 90 Minuten.