Es wurde lange spekuliert, jetzt ist alles fix! Tim Breithaupt verlässt den Karlsruher SC und schließt sich ab sofort dem FC Augsburg an. Dies teilen beide Verein am Donnerstag, 29. Juni mit.

Von Freiburg zum KSC

Breithaupt kam 2017 als 15-Jähriger vom SC Freiburg in den Wildpark durchlief alle Jugendteams. Noch als A-Jugendlicher wurde er Stammspieler im Profiteam von Christian Eichner.

Karlsruhes Jerôme Gondorf (l-r), Magdeburgs Cristiano Piccini, Karlsruhes Tim Breithaupt. | Bild: Christian Modla/dpa/Archivbild

Der heute 21-Jährige feierte am 2. Januar 2021 beim 4:2 Auswärtssieg in Würzburg sein Zweitliga-Debüt und wurde noch im Saisonfinale der Spielzeit 2020/21 unumstrittener Stammspieler im defensiven Mittelfeld. Dies sollte der inzwischen 21-Jährige auch bis zu seinem Knöchelbruch im Februar 2023 bleiben.

In dieser Zeit absolvierte er 63 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore erzielte und fünf Treffer auflegte. "Wir wünschen unserem Eigengewächs für seine sportliche wie private Zukunft alles Gute und viel Erfolg in der höchsten deutschen Spielklasse", so der KSC auf seiner Website.

Keine Angaben zur Ablöse

"Es war mein großer Wunsch, in diesem Sommer den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen, und ich bin fest davon überzeugt, dass der FC Augsburg hierfür die richtige Adresse ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und auch mit dem Trainer geben mir ein sehr gutes Gefühl für die kommende Saison und ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und meine neuen Teamkollegen kennenzulernen“, sagt Breithaupt auf der Website des FCA.

Über die Ablösesumme teilt der KSC lediglich mit die "bayerischen Schwaben aufgrund einer vertraglich festgelegten Ausstiegsklausel eine feste Ablösesumme" bezahlen. Über die genaue Höhe vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Zuletzt waren 2,5 Millionen Euro im Gespräch, im Winter hatten die Fuggerstädter Gerüchten zufolge noch vier Millionen Euro geboten.