Bedient sich der Karlsruher SC bei Bundesligist Werder Bremen? Laut einem Bericht der "Bild" soll der KSC ein Auge auf Mittelfeldspieler Jean Manuel Mbom geworfen. Der 23-Jährige habe bei Werder nach einer verletzungsgeplagten Saison keine Perspektive mehr an der Weser.

Mbom lange außer Gefecht

Ein Achillessehnenriss und Wadenprobleme zwangen den Deutsch-Kameruner in der abgelaufenen Saison oft zum zusehen. So kam er lediglich auf zwei Einsätze in der Bundesliga sowie zwei Einsätze in der Regionalliga Nord.

Vor zehn Jahren kam der Rechtsfuß in Werders Jugend und spielte ab der U16 in alle Junioren-Nationalmannschaften Deutschlands. In der Saison 2021/22 stand Mbom auf Werders Weg zur Bundesliga-Rückkehr immerhin in fast jedem dritten Spiel in der Anfangsformation der Norddeutschen.

Mbom ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und könnte gegebenenfalls Tim Breithaupt ersetzen, sollte der zum FC Augsburg wechseln. Sein Vertrag an der Weser ist bis Sommer 2024 datiert.

Laut transfermarkt.de liegt Mboms Marktwert bei einer Million Euro. Neben dem KSC sollen auch Greuther Fürth und Aufsteiger VfL Osnabrück Interesse an Mbom haben.

Auf Anfrage von ka-news.de wollte sich Clemens Fritz, Leiter der Scouting Abteilung, nicht zur Personalie äußern.