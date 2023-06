Wie schon der Transfer von Marius Gersbeck zur Hertha BSC, ist die Verpflichtung von Patrick Drewes auch keine Überraschung mehr.Der Schlussmann galt schon länger als Nachfolger-Kandidat beim KSC. Nun unterschreibt er bis Sommer 2025 im Wildpark.

"KSC hat sich sehr um mich bemüht"

"Der KSC hat sich sehr um mich bemüht, wir hatten richtig gute Gespräche. Ich habe meine bisherigen Spiele in Karlsruhe, aber auch die Duelle in Sandhausen auf mich wirken lassen. Das waren alles Argumente für den KSC. Ich bin froh, dass die Tinte jetzt trocken ist", so Drewes in einer Mitteilung des KSC.

Der 30-Jährige stand bis zum Ende der abgelaufenen Saison beim SV Sandhausen unter Vertrag, allerdings verlor dieser nach dem Abstieg des SVS seine Gültigkeit. Drewes kommt also ablösefrei nach Karlsruhe.

Nach Einsätzen in der 3. Liga für Preußen Münster und die Würzburger Kickers ging es für den gebürtigen Delmenhorster anschließend nach Bochum und schließlich zu unseren Nachbarn nach Sandhausen. Insgesamt kommt Drewes auf 70 Zweitligaspiele, 47 Partien in der 3. Liga und 6 DFB-Pokal Einsätze.

Markus Miller, KSC-Torwarttrainer über den Neuzugang: "Patrick ist ein sehr kompletter Torhüter, der die letzten zwei Jahre auf konstant hohem Niveau gespielt hat und einer der Leistungsträger in Sandhausen war. Menschlich wirkt er als frisch gebackener Papa sehr reflektiert und passt von seiner Art her super in unser Team."