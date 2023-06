Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag, 30. Juni die Spielpläne für die kommende Spielzeit in der 1. und 2. Bundesliga veröffentlicht. Die Bundesliga startet am 18. August, im Unterhaus geht es erneut drei Wochen früher los.

Osnabrück dann Hamburg

Der Karlsruher SC bekommt es am Spieltag eins mit Aufsteiger VfL Osnabrück zu tun. Danach gastiert der Hamburger SV mit Ex-KSC-Jugendcoach Tim Walter im fertiggestellten BBBank Wildpark.

Heimspiel am Sonntag, 12. März 2023, im BBBank Wildpark.

An Spieltag drei geht es erneut zu einem Aufsteiger. Die Badener sind bei Ex-Coach Markus Kauczinski und Wehen Wiesbaden zugast. Danach kommt Eintarcht Braunschweig nach Karlsruhe, dann geht es nach Düsseldorf und am sechsten Spieltag steht das Südwest-Derby gegen den 1.FC Kaiserslautern im Wildpark auf dem Programm.

Ob die Spiele freitags, samstags oder sonntags stattfinden, soll bald bekannt gegeben werden. "In der 2. Bundesliga sind die konkreten Ansetzungen der Spieltage eins und zwei in der kommenden Woche (3. bis 7. Juli) vorgesehen, die der Spieltage drei bis zehn zusammen mit den ersten Bundesliga-Terminierungen in der 28. Kalenderwoche", teilt die DFL mit.

Auftakt: HSV - Schalke

Fest steht nur: Den Auftakt in die neue Zweitliga-Saison bestreiten Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und der HSV. Die Knappen sind am Freitagabend, 28. Juli, um 20.30 Uhr in Hamburg zugast.

Drei Wochen später startet dann auch die Bundesliga in die neue Saison. Meister Bayern München gastiert am Freitag, 18. August beim SV Werder Bremen. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

