Nach der Saison ist vor der Saison. Für viele Fans des Karlsruher SC bedeutet das auch: Nach der Dauerkarte ist vor der Dauerkarte! Während sich die Profis noch im Sommerurlaub erholen, beginnt für die treusten Fans des KSC bald die erste heiße Phase der neuen Spielzeit.

KSC startet bald mit Dauerkartenverkauf

Ab Montag, 12. Juni, haben Mitglieder des KSC die Möglichkeit ihre neue Dauerkarte für die Saison 2023/24 im Online-Shop zu erwerben. Der freie Verkauf beginnt dann eine Woche später am 19. Juni.

Bild: Thomas Riedel

Die gute Nachricht für alle Dauerkarten-Inhaber: Eine grundsätzliche Erhöhung der Ticketpreise wird es in der kommenden Saison nicht geben. Allerdings wird der KSC eine "Allgemeine Betriebskostenpauschale" einführen. Diese liegt pro Dauerkarte bei 50 Cent pro Heimspiel, also bei 8,50 pro Saison.

Der KSC begründet die neue Pauschale mit "massiv gestiegenen Betriebskosten wie Personal- und Energiekosten." Die Pauschale muss auch bei Spielen im DFB-Pokal gezahlt werden.

Südtribüne ist am günstigsten

Preislich sind KSC-Dauerkarten also ab 168 Euro (zuzüglich Betriebskostenpauschale) zu haben (Preisklasse: Ermäßigt für Böcke S1 bis S5). Vollzahler zahlen für einen Platz auf der Südtribüne 210 Euro, Kinder 105 Euro.

Die Preise für eine KSC-Dauerkarte in der Saison 2023/24 in der Übersicht. | Bild: Screenshot: ksc.de

Personen, die die Stimmung im Wildpark hautnah erleben möchten, suchen sich am besten einen Platz im S3. Hier sollte man sich am besten direkt an die Supporters Karlsruhe wenden. Sie verwalten den Block mittig hinter dem Tor selbstständig. Genauere Infos dazu, gibt es auf der Website der Supporters.

Etwas tiefer muss man da schon für einen Sitzplatz auf der Ost- oder Nordtribüne in die Tasche greifen. Für die Osttribüne ruft der KSC zwischen 392 Euro (Ermäßigt) und 537 Euro auf. Kinder zahlen für einen Sitzplatz 135 Euro. Auf der Nordtribüne bewegt sich die Preisspanne von 334 Euro (Ermäßigt) bis 450 Euro.

KSC hat im Vergleich teure Dauerkarten

Sparfüchse können bei Sitzplätzen für 276 Euro zuschlagen, müssen dann aber mit Sichteinschränkungen rechnen. Sehbehinderte Personen und Rollstuhlfahrer bekommen ab 99 Euro ein Dauerticket. Ein Nachweis ist erforderlich.

Die durchschnittlichen Dauerkartenpreise der 2. Liga in der Saison 2022/23. | Bild: Screenshot: diefalsche9.de

Mit seinen Preisen der abgelaufenen und neuen Saison belegt der KSC im Vergleich mit den anderen Zweitligisten einen Spitzenplatz. Laut dem Portal "Die falsche 9" hatte der KSC in der Saison 22/23 die im Schnitt zweitteuersten Dauerkarten. Nur der Hamburger SV war teurer als die Badener.

Keine Dauerkarten für die Haupttribüne

Ebenfalls ganz wichtig für Fans: Dauerkarten für die neue Haupttribüne können nicht erworben werden. Dort werden sich nach der Fertigstellung ausschließlich Hospitality- und Presse-Plätze befinden.

Blick auf die Haupttribüne mit neuen Sitzen. | Bild: Stadt Karlsruhe /Eibs

"Für den Block N1 auf der Nordtribüne sowie die Blöcke W1, W2 sowie SW auf der neuen Westtribüne des BBBank Wildparks sowie den Rollstuhlfahrerbereich können keine Dauerkarten erworben werden", schreibt der KSC auf seiner Website. Zusätzlich wird der Familienblock umziehen. Er wird ab der neuen Saison im Block NW sein, statt wie bisher in SO.

Fans die bereits eine Dauerkarte hatten und ihr Abo nicht gekündigt haben, müssen dabei gar nichts machen. Ihre Dauerkarte wird automatisch für denselben Block/Sitzplatz verlängert. Die Bezahlung erfolgt dabei über das SEPA-Lastschriftmandat. Eine Barzahlung ist nicht möglich, wie der KSC auf seiner Website informiert.

Dauerkarten sind entweder als Mobile Ticket für das Smartphone (abrufbar in der KSC-App) oder als gedruckte Karte nutzbar. Der Versand der gedruckten Version erfolge laut KSC im Juli. Als Mobile Ticket wird die Dauerkarte automatisch in der KSC, ebenfalls ab Juli, hinterlegt.