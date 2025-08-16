Marcel Mehlem wechselt zum VFB Gaggenau: Profi-Erfahrung für die Bezirksliga

Marcel Mehlem wurde beim KSC ausgebildet, schaffte beim Wildparkclub den Sprung ins Profigeschäft. Jetzt hat er einen neuen Club. Der enorm kampfstarke Mittelfeldspieler schließt sich dem VFB Gaggenau, einem Bezirksligisten, an. Der 30-Jährige war zuletzt vereinslos, widmete sich in dieser Zeit auch seinem beruflichen Fortkommen, wurde Inhaber von Gastronomiebetrieben.

Corona-Erkrankung bereitete Probleme

Dass „Cello“ keinen Profivertrag unterschrieb, obwohl es Anfragen gab, hatte unterschiedliche Gründe. Die sichere berufliche Zukunft, die Gesundheit, denn Mehlem ist keiner, der einem Zweikampf aus dem Weg geht.

Marcel Mehlem im Training (Archivbild). Foto: Tim Carmele | TMC-Fotografie

Dazu sagt der 176 Zentimeter große, 73 Kilo-Muskel-Mann: „Ich liebe Zweikämpfe.“ Logisch, dass es immer wieder kleinere Verletzungen gab. Ende 2020 brachte ihn eine heftige Corona-Erkrankung etwas aus dem Rhythmus. Dann, enorm wichtig: Die Nähe zur Heimat, nach vielen Jahren der Tingelei.

Ausflug ins Ausland

KSC-Trainer Christian Eichner war zu der Zeit, als Mehlem für die Blau-Weißen in der 2. und 3. Liga 35 Spiele absolvierte, dabei zwei Treffer erzielte und zwei Tore vorbereitete, Co-Trainer bei den Badenern. Nach 17 Jahren Karlsruher SC verabschiedete sich Marcel Mehlem 2018 aus dem Wildpark und heuerte bei Royal Union Saint-Gilloise an.

Marcel Mehlem (m.) im Kampf um den Ball mit Marvin Pourie (r.) (Archivbild). Foto: Tim Carmele | TMC-Fotografie

Dort konnte er sich im defensiven Mittelfeld etablieren, kam vereinzelt aber auch als rechter Verteidiger zum Einsatz. Mit dem belgischen Zweitligisten feierte Mehlem den Aufstieg in die erste belgische Liga. Insgesamt bestritt Mehlem 68 Liga- und 3 Pokalspiele für Saint Gilloise.

Kampfmaschine in Paderborn

Dann gings weiter nach Paderborn. Trainer dort: Ex-KSC-Coach Lukas Kwasniok. Danach: Leihe zum SV Sandhausen. Chefcoach dort: Alois Schwartz, der „Cello“ einst beim KSC zum Profi beförderte. Zuletzt spielte Mehlem für den SC Verl in der Dritten Liga. In Liga zwei brachte er es auf 43 Einsätze. In Liga drei stehen 47 Spiele zu Buche. Bei all seinen Clubs war er: „Die Kampfmaschine!“

Marcel Mehlem (Archivbild) Foto: Caro Reisenauer

Ab in die Bezirksliga

All das wusste Eray Gür, der Offensivspieler des VFB Gaggenau nur allzu gut. Gür, der in Rastatt geboren ist, kannte Cello aus gemeinsamer Zeit im Wildpark. Der Ex-Nöttinger Gür hat wohl auf seinen Kumpel eingewirkt, damit der ins Murgtal kommt. Er könnte ihm von den Perspektiven des VFB geschwärmt haben. Und: Der Vorsitzende des VFB Gaggenau, Vito Bentivegna, kennt den in der Jugend des Wildparkclubs groß gewordenen Mehlem von dessen Auftritten beim KSC.

Marcel Mehlem am Ball (Archivbild). Foto: Tim Carmele | TMC-Fotografie

Bentivegna ist Platin-Aktionär, besitzt über 6.000 KSC-Wertpapiere. Auch der Großspediteur hat sich bestimmt intensiv um Mehlem bemüht. „Als wir erfahren haben, dass diese Möglichkeit besteht, haben wir schnell gehandelt“, erklärt der VFB offiziell zur Mehlem-Verpflichtung.

Nach dem Urlaub geht‘s los

Mehlem ist aktuell noch einige Tage in einem schon länger geplanten Urlaub. Danach geht’s für ihn los – in der Bezirksliga Baden-Baden. Sobald Marcel Mehlem fit ist, für den VFB spielt und es zeitlich machbar ist, gibt es besonderen Besuch im Traischbachstadion. Denn dann kommt Bruder Marvin, der bei Arminia Bielefeld unter Vertrag steht, sicher mal vorbei.

Bruder Marvin Mehlem spielt heute Arminia Bielefeld (Archivbild). Foto: Caro Reisenauer