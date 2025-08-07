Egloff oder Burnic? Der KSC hat die Qual der Wahl

Dzenis Burnic war aufgrund permanent guter Leistungen gesetzt. Der Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina musste gegen Münster wegen eines heftigen Infekts passen. Lilian Egloff rutschte in die erste Elf, übernahm den Job im rechten Mittelfeld. Er erzielte mit seiner tollen Schusstechnik den späten Siegtreffer. Jetzt kehrt Burnic nach überstandenem Infekt zurück. In die Startelf? Oder bleibt Egloff weiterhin in der ersten Elf?

Dzenis Burnic macht den Babyjubel. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa

Eichner lässt sich nicht in die Karten schauen

Trainer Christian Eichner verrät nichts, auch keine Tendenz. Er will die Trainingswoche abwarten. Dass er über alle möglichen Varianten nachdenkt, auch darüber Burnic wieder in die erste Elf zu beordern, belegt dieser Hinweis: „Burnic hat eine starke körperliche Basis. Er ist schnell wieder einsatzfähig. Ich bin zuversichtlich, dass er mit nach Berlin kommt. Zu was es dann dort reicht – das werden wir sehen“, mauert Eichner. So kann man den Konkurrenzkampf anheizen…

KSC-Trainer Christian Eichner. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Taktische Disziplin oder Torgefahr? Die Entscheidung wird eng

Die endgültige Entscheidung fällt Eichner ganz sicher nicht leicht. Für Burnic spricht dessen gute Defensivarbeit und, dass er taktisch diszipliniert agiert. Pro Egloff: Der zeigt mehr Torgefahr und Killerinstinkt, traf gegen Paderborn und Münster entscheidend. Gegen Paderborn, beim 3:0-Erfolg, gar per Doppelpack. Egloff ist eher ein Kandidat auf der Achterposition. „Li Egloff war für die Position im rechten Mittelfeld nicht primär eingeplant. Aber – er macht diesen Job gut. Er kann auch als zweiter Stürmer spielen. Er ist torgefährlich. Kommt er frei zum Schuss, dann ist das bei ihm öfters ein Treffer.“ Dann heizt Eichner den Konkurrenzkampf ganz konkret an: „Egloff muss da, wo Burnic seine Stärken hat, zulegen. Und Burnic dort, wo Egloffs Stärken sind.“

Auch in der Abwehr wird’s eng – Hoffnung auf Beifus

Der Coach blickt derweil auf einen anderen Spieler: „Ich hoffe, dass Cello Beifus gut durch die Trainingswoche kommt, er hatte Rückenprobleme. Dann haben wir auch auf der Innenverteidigerposition Konkurrenz.“ Die soll dazu beitragen, ein KSC-Manko zu beheben: Die Badener kassieren zu viele Gegentore.

Marcel Beifus. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Defensive Stabilität als Basis – Konzentration gefordert

„Wir müssen die Gegentoranzahl minimieren.“ Durch Fehlerketten bei Gegentoren wurde beim Saisonauftakt die Elf aus Münster stark gemacht. Eichner bekennt, dass seine Mannschaft anfangs enorm viel investierte. Sie haben immer nach vorne gespielt, „da muss man mal etwas Gas rausnehmen.“ Doch dann fehlte die Konzentration. „In Berlin müssen wir die guten ersten 20 Minuten, die wir gegen Münster gezeigt haben, ausweiten.“

Mit Rückenwind nach Berlin – Hertha als Prüfstein

Für Eichner ist es positiv, „dass wir mit einem Sieg im Rücken nach Berlin fahren.“ Für Eichner geht der Aufstieg nur über die Hertha. „Die haben mit den besten Kader der Liga. Sehr gute Individualisten, sehr gute Breite.“ Dann nennt Eichner beispielhaft Leon Jensen: „Er war bei uns ein sehr wichtiger Spieler. Bei der Hertha kam er von der Bank. Das zeigt die Möglichkeiten, die Berlin personell hat.“

KSC-Trainer Christian Eichner. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Fanfreundschaft beiseite – in Berlin zählt der Biss

Doch Eichner weiß, wie die Fächerstädter auch in der Hauptstadt erfolgreich sein können: „Wir müssen es hinbekommen, trotz der Fanfreundschaft, trotz des tollen Ambientes, scharf zu sein. Wir müssen scharf auf Zweikämpfe sein, allesamt griffig. Die Herthaner müssen sofort bemerken, dass wir immer da sind. Nur dann haben wir die Möglichkeit in Berlin ein Spiel erfolgreich zu bestreiten“, führt er aus und ergänzt: „Ich erwarte ein gutes Spiel. Für uns ist es gut, dass wir mit einem Sieg im Rücken in Berlin antreten.“

Simic und Ben Farhat starten – doch Schleusener lauert

Im Sturm wird das Duo Roko Simic und Louey Ben Farhat wohl beginnen. Aber: Routinier Fabian Schleusener stellt, nachdem ihm gegen Münster nach seiner Einwechslung ein Assist gelang, sicher Ansprüche auf einen Startelfeinsatz. Positiv: Ali Ersengur rückt wieder mehr ins Visier des Trainerteams, seine Leistungen in den Übungseinheiten sind gut. Er ist ein sicherer Kandidat für den KSC-Kader in Berlin. Noch einer, der den Konkurrenzkampf anheizt?

Roko Simic. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer