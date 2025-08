Spiel-Analyse: KSC startet mit Spektakel – Egloff erlöst Fans in der 89. Minute

Der Saisonauftakt ist gelungen. Aber dieser 3:2-Sieg des KSC gegen Preußen Münster war hart, sehr hart erarbeitet. Ein erkämpfter Dreier mit einem Siegtreffer kurz vor dem regulären Spielende. Lilian Egloff sichert den Heimsieg mit einem platzierten Schuss, bewies da, dass er über eine tolle Schusstechnik verfügt.

Marvin Wanitzek feiert gelungenes Jubiläum

Eines war allen Blau-Weißen im Wildpark klar: Der Auftaktsieg war glücklich – aber nicht unverdient. Er war ein emotionaler Booster für die kommenden Begegnungen. Durch diesen Heimerfolg im Saisonauftaktspiel konnten die Karlsruher Selbstbewusstsein tanken.

Nach den schwachen Ergebnissen in der Vorbereitung konnten die Badener den Druck etwas abbauen. Marvin Wanitzek, der sein 200. Spiel in Liga zwei absolvierte und eine überragende Partie ablieferte, erklärte: „Es war ein Spiel wie in der Vorbereitung – mit Höhen und Tiefen.“

Gelungener Start

Der KSC startete optimal. In der siebten Minute fiel das 1:0 für die Badener. Nach einer Ecke von David Herold verlängerte Wanitzek, im Zentrum war Louey Ben Farhat zur Stelle und traf per Fuß zur frühen Führung. Der KSC blieb auf dem Gaspedal, so wie es Trainer Christian Eichner gefordert hatte. In dieser Phase: Gute Ordnung in Abwehr und Mittelfeld. „Die ersten 25 Minuten waren absolut in Ordnung“, so Eichner. Glück für die Badener, dass ein Abwehrversuch von Herold nicht im eigenen Tor landete.

Die Gäste hatten zu diesem Zeitpunkt mehr Ballbesitz – dennoch hatten die Blau-Weißen alles im Griff. Routinier Sebastian Jung: „Wir sind glücklich, die drei Punkte geholt zu haben. Der Saisonstart ist gelungen. Wir sind vorne draufgegangen, da haben wir den Gegner zu Fehlern gezwungen, hatten gute Umschaltmomente. Aber das kann man nicht 90 Minuten machen.“

Münster kommt wieder heran

Nach rund 25 Minuten wurden die Preußen etwas gefährlicher. Doch der KSC war wie in der vergangenen Saison so oft enorm effektiv. Wanitzek traf nach einem Traum-Konter, den Jung eingefädelt hatte, zum 2:0 (22.). Die Karlsruher waren in dieser Phase vorne effektiv und defensiv enorm konzentriert, angetrieben vom überragenden Wanitzek.

Dem Anschlusstreffer zum 2:1 ging eine Fehlerkette aufseiten des KSC voraus. Christoph Kobald, Sebastian Jung und auch Lilian Egloff ließen sich allzu leicht ausspielen – Etienne Amenyido erzielte das 2:1. Da waren sie wieder, die altbekannten Abwehrprobleme, von denen man gehofft hatte, sie ausgemerzt zu haben. Zuordnung, Zusammenarbeit, Zweikampfverhalten – alles andere als optimal. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es Pech, dass ein Schuss von Herold knapp das Gästegehäuse verfehlte. Die Karlsruher verloren immer mehr die Spielkontrolle, retteten den Vorsprung in die Halbzeit.

KSC spielt für 30 Minuten in Überzahl

Danach wurde es ein ausgeglichenes Spiel. Die Karlsruher kämpften, Egloff hatte Pech, dass ein Schuss von ihm noch kurz vor der Linie abgewehrt wurde. Nach dem Platzverweis in der 62. Minute für Niko Koulis wegen einer Notbremse gegen Ben Farhat war die Eichner-Elf rund eine halbe Stunde in Überzahl. Eigentlich schien der Dreier in trockenen Tüchern.

Aber: Pustekuchen! Die Blau-Weißen attackierten die Münsteraner nicht mehr so früh, nicht mehr so aggressiv wie zu Beginn. Und dann: Abwehrchef Franke konnte Lars Lokotsch nicht folgen, der war schneller. Keeper Bernat kam zu zögerlich aus dem Tor – Lokotsch schob zum 2:2 ins Netz. „Beim 2:2 stimmte die Abstimmung zwischen der letzten Linie und dem Torwart nicht“, so Eichner zu dieser Szene. Und das in Überzahl.

„Kompliment an die Mannschaft“

Wanitzek schlug in die gleiche Kerbe: „Dieses 2:2 darf so auf keinen Fall passieren. Ein Gegentor aus dem eigenen Abstoß“, sagte er kopfschüttelnd. „Gegen zehn Mann darf es nicht passieren, dass wir phasenweise keinen Ball haben.“

Auch Jung war über diese Phase verärgert: „Wir haben es selbst mit einem Mann mehr nicht geschafft, das Spiel richtig in den Griff zu bekommen. Wir haben vorne keinen Druck hinbekommen. Nach dem Platzverweis waren wir unsortiert.“ Der tolle Treffer von Egloff zum 3:2 war für alle beim KSC wie eine Erlösung.

Eichner fasste zusammen: „Wir machen einen großen Strich drunter. Kompliment an die Mannschaft, war ein mega, mega wichtiger Dreier.“ Dann fügte er hinzu: „Es freut mich sehr für Li Egloff, dass er getroffen hat.“

