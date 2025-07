KSC jagt Doppelpack aus dem Balkan – treffen Mulahusejnovic oder Radulovic bald in Blau-Weiß?

Der Eindruck von Neuzugang Roko Simic bisher: Der Stürmer arbeitet viel, ist technisch versiert und körperlich stark. Er kann die gegnerische Abwehr beschäftigen.

Icon vergrößern Roko Simic Foto: Michaela Anderer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Roko Simic Foto: Michaela Anderer

Aber: dass er Tore schießen kann, dass er permanent ein echter Goalgetter ist – das konnte er bisher nicht nachhaltig belegen. Weder im Testspiel gegen St. Pauli noch gegen Budapest oder auch gegen Aarau erzielte der umtriebige Kroate keinen Treffer.

KSC hält Ausschau nach Sturmtalent

Treffsicher bisher: Toptalent Louey Ben Farhat. Doch die Karlsruher können sich im Hinblick auf Tore nicht auf einen - noch so talentierten - 19-Jährigen verlassen. Daher und auch, weil der KSC-Kader sehr dünn besetzt ist, halten die Verantwortlichen intensiv Ausschau nach einem Profi, der in Liga zwei Tore machen kann.

Icon vergrößern Marvin Wanitzek, Louey Ben Farhat und Jassin Manai (Archivbild) Foto: Michaela Anderer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Marvin Wanitzek, Louey Ben Farhat und Jassin Manai (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Einer, der schon bewiesen hat, dass er knipsen kann – und der bezahlbar ist. Und der, so kurz vor dem Saisonstart noch auf dem Markt ist. Viele Bedingungen, die vieles einschränken, belegen, dass der KSC mit seinen Aktivitäten etwas spät dran ist.

Icon vergrößern Zlatan Bajramovic bei der Autogrammstunde beim KSC-Familientag (Archivbild) Foto: Michaela Anderer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zlatan Bajramovic bei der Autogrammstunde beim KSC-Familientag (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Ein Vorteil für die Blau-Weißen: Co-Trainer Zlatan Bajramovic ist bestens vernetzt und verfügt über Top-Kontakte zu Spielern mit Balkan-Wurzeln. Bajramovic ist ehemaliger Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina und aktuell Assistenztrainer der Nationalelf von Bosnien-Herzegowina. Er kennt fast alle Fußballprofis aus dieser Region richtig gut.

Kandidat Nummer 1: Nardin Mulahusejnovic

Zwei Stürmer, die als Knipser gelten, die Bezug zum Balkan haben, sind im Visier des KSC. Ein heiß gehandelter Kandidat: Nardin Mulahusejnovic. Der 191-Zentimer Hüne ist ein kopfballstarker, zentraler Angreifer, der bei SK Zrinjski Mostar in Bosnien unter Vertrag steht.

In der 1. Liga Bosniens erzielte er bei 29 Einsätzen 14 Tore, bereitete fünf Treffer vor, sah einmal die Rote Karte. Mulahusejnovic, der auch schon in Slowenien spielte, hat in Mostar einen Kontrakt bis 2026. Eine Leihe ist unter dieser Vertragskonstellation nicht möglich, der KSC müsste Ablöse bezahlen.

Kandidat Nummer 2: Bojan Radulovic

Kandidat Nummer zwei auf der KSC-Wunschliste in Sachen „torgefährlicher Angreifer“ ist Bojan Radulovic. Der 25-Jährige hat zwei Staatsbürgerschafen: Spanien und Serbien. Auch Radulovic ist Mittelstürmer, auch er ist ein Hüne, misst 192 Zentimeter. Aktuell steht er bei Huddersfield Town unter Vertrag, bis zum 30. Juni 2027.

Der in Lleida in Spanien geborene Angreifer hat etliche internationale Erfahrungen, spielte in England, Finnland und den Niederlanden. Radulovic wurde in der Rückserie der vergangenen Spielrunde von Huddersfield an Fortuna Sittard in den Niederlanden ausgeliehen. Dort gelang ihm in elf Einsätzen ein Tor.

Eine Top-Torquote hatte der Mittelstürmer in Finnland bei HJK Helsinki. Die Bilanz im hohen Norden: 78 Spiele - 36 Treffer markiert. Er war zunächst vereinsintern bester Torschütze und damit maßgeblich am Gewinn des Meistertitels von HJK Helsinki beteiligt.

Dann lieferte er mit 18 Saisontreffern eine Topspielzeit ab, wurde 2023 Torschützenkönig der Veikkausliiga. Auch im Europapokal kam er in der Qualifikation zur UEFA-Champions League und in der UEFA Europa Conference League zum Einsatz. Im Januar 2024 wechselte er zu Huddersfield Town in die EFL-Championship. Dort stieg er 2024 in die EFL League One ab.