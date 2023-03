Herr Kies, HSV-Trainer Tim Walter wurde gefragt, wem Sie beim Spiel des KSC gegen den HSV die Daumen drücken. Was glauben Sie, hat er geantwortet?

Ich habe in meinem Leben gelernt, dass es nichts Wichtigeres als die Familie und Freunde gibt. Und Tim ist mein bester Freund. Soll ich die Frage weiter beantworten?

Nein, er hat die Frage exakt in diese Richtung beantwortet. Walter sagte: "Das ist keine Frage, Thomas ist mein bester Freund, mehr gibt es dazu nicht zu sagen." Soll heißen: Thomas ist für mich… Wie kam es zu dieser intensiven Freundschaft?

Tim und ich kennen uns gefühlt ewig. Schon als kleine Buben haben wir gegeneinander gespielt. Beste Freunde sind wir aber durch unsere gemeinsame Studienzeit in der Uni in Karlsruhe geworden. Wir haben aber auch zusammen Fußball gespielt. Eine Saison in der U19 des KSC, dann - als ich meine Karriere ausklingen ließ - in Durlach-Aue, Saison 2007/2008.

Waren Sie da Trainer von Tim Walter?

Nein, da waren wir Mitspieler.

Sie waren der bessere, erfolgreichere Spieler, Tim Walter ist nun der bessere – erfolgreichere Trainer…

Stopp! Das ist so nicht richtig. Ich stand selten mit jemand in einer Mannschaft der fußballerisch so gut wie Tim Walter war. Er war ein Super-Kicker.

Aber warum war er dann nie Profi?

Er war leider ein bisschen zu langsam, war kein Athlet und konnte sich nicht so richtig quälen. Aber er war ein Top-Fußballer. Seine Stärke damals war, auf gut badisch: Bevor der andere Wurst sagte, hatte Tim sie schon gegessen. Er erkannte Situationen, hat sie toll antizipiert. Er konnte das Spiel lesen, war da wie ein Schachspieler. Und technisch war Tim allererste Sahne.

Sie sind am Sonntag im Wildpark?

Selbstverständlich.

Was für ein Spiel erwarten Sie?

Diese zweite Liga ist eine Wundertüte, da kann vieles passieren. Man denke an die Partie vergangenes Wochenende zwischen Braunschweig und Bielefeld. Oder: Als der HSV in Heidenheim spielte.

Hohe Führungen, die aber nicht zum Sieg reichten. Es treffen zwei selbstbewusste Teams aufeinander. Berechtigt selbstbewusst. Der KSC hat sich eindrucksvoll aus dem Abstiegskampf verabschiedet, der HSV ist auf Rang zwei – es wird spannend.

Steigt der HSV auf und bleibt der KSC in der Liga?

Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche als das. Diese zwei Dinge müssen passieren.

Gibt es noch Kontakte zum KSC?

Ja schon, ich habe Markus Miller kürzlich getroffen, und zufällig haben wir online unsere DFB Elite Lizenz verlängert- im gleichen Kurs. Ich sehe hin und wieder Daniel Gordon, weil unsere Söhne ihm gleichen Alter sind und Fußball gegeneinander spielen. Dann kenne ich Co-Trainer Sirus Motekallemi schon lange. Mit Stolli (Trainer U17) habe ich auch noch einen relativ guten Draht.