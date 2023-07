Der neue und alte Verteidiger ist Robin Bormuth. Er spielte schon von 2020 bis 2022 beim KSC, absolvierte 37 Spiele, erzielte dabei vier Tore. Der 190 Zentimetermann war meist per Kopfball erfolgreich. Vor einem Jahr verließ er die Blau Weißen, wechselte zum SC Paderborn.

Bormuth: Über Paderborn nach Lautern und jetzt zurück zum KSC

Doch der Abwehrrecke wurde in Westfalen nicht glücklich, ließ sich daher in der vergangenen Spielrunde nach Kaiserslautern ausleihen. Und – jetzt die Rückkehr zum KSC. Da Bormuth beim SCP noch bis 2024 einen Vertrag hat, muss der KSC eine Ablöse bezahlen. Durch den Verkauf von Tim Breithaupt nach Augsburg in man dazu in der Lage, so die Infos die ka-news.de vorliegen. Eine offizielle Bestätigung des Transfers gibt es bisher nicht.

Robin Bormuth (KSC32) und Mannschaft kommt ins Traininsspielfeld vom Aufwärmen. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Der 27-jährige Innenverteidiger wollte auf Nachfrage offiziell nichts sagen, soll sich aber von der Paderborner Mannschaft verabschiedet haben und auf dem Weg ins Trainingslager des KSC sein. Paderborns Sportchef Benjamin Weber bestätigte den Abgang von Bormuth.

Karlsruhe Gerücht: Verlässt Malik Batmaz den KSC in Richtung Dritte Liga? Das könnte Sie auch interessieren

Die Clubs einigten sich schnell, aber zwischen dem KSC und Bormuth knirschte es bei der Vertragslaufzeit. Die Badener wollten zunächst eine kurze Laufzeit – Bormuth eine lange. Die Task Force hat es geschafft, dass Bormuth weniger verdient, als während seiner ersten Zeit im Wildpark.