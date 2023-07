Malik Batmaz schnürt bereits seit 2015 seine Kickschuhe für den Karlsruher SC. Der Stürmer schaffte es von der Jugend bis in die Profis, der absolute Durchbruch gelang ihm bisher aber nicht. In der vergangenen Saison erzielte er drei Tore in 22 Spielen.

Batmaz beim KSC meist nur noch in der Nebenrolle

Während er in der Hinrunde noch regelmäßig in der Startelf von Christian Eichner stand, war er in der Rückrunde nur noch selten auf dem Platz, gegen Ende der abgelaufenen Saison reichte es dann teilweise nicht mal mehr für einen Platz im Spieltagskader.

KSC test vs SCF: Batmaz. | Bild: Mia

Aussicht auf mehr Spielzeit bestehen - auch nach dem Abgang von Mikkel Kaufmann - für den gebürtigen Brettener in der kommenden Saison eher nicht. Gehen Batmaz und sein langjähriger Verein deshalb getrennte Wege?

Das Online-Portal "Rheinische-Anzeigenblätter.de" berichtet über ein mögliches Interesse von Viktoria Köln am 23-Jährigen. Die Viktoria sucht aktuell einen Nachfolger für Robin Meißner der nach einer Leihe zum Hamburger SV zurückkehrt.

Was spricht für, was gegen ein Wechsel?

Für einen Wechsel Batmaz spricht, dass er so wohl an mehr Spielzeit kommen könnte. Im Wildpark ist die Konkurrenz im Sturm groß. Fabian Schleusener, Lars Stindl, Simone Rapp, Budu Zivzivadze, Tim Rossmann und Stefano Marino duellieren sich mit Batmaz um die Startelf.

KSC-Trainingsauftakt 2023/2024 Jerome Gondorf, Malik Batmaz, Kelvin Arase (vlnr) | Bild: Mia

Zusätzlich könnte noch ein weiterer Stürmer in den Wildpark kommen. Außerdem läuft der Vertrag von Batmaz im Sommer 2024 aus. Es wäre also eine Möglichkeit eine - wenn auch wohl geringe - Ablöse zu generieren. Batmaz selbst wurde von ka-news.de bereits vor Wochen für ein Interview angefragt, allerdings wollte er sich damals nicht äußern.

Allerdings sollte erwähnt sein, dass es sich bei dem Artikel, in dem das Interesse an Batmaz thematisiert wird, um einen Artikel eines Leser-Reporters handelt. Auf dem Portal "Rheinische-Anzeigenblätter.de" kann sich zudem jede Person anmelden und Artikel veröffentlichen. Die Experten von transfermarkt.de beziffern die Wechselwahrscheinlichkeit auf 40 Prozent.