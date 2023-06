Hektik herrscht keine beim Karlsruher SC. In Sachen Kaderplanung werden Schritt für Schritt Entscheidungen gefällt. Cheftrainer Christian Eichner macht kein Geheimnis daraus, auf welchen Position er noch gerne Neuzugänge begrüßen würde.

KSC-Transfers: Breithaupt ist weg. Und nun?

"Wir brauchen auf jeden Fall Stand heute noch einen Innenverteidiger, einen Linksverteidiger und einen Stürmer." Eichner erklärt, welche Umstände zu berücksichtigen sind.

KSC-Trainingsauftakt 2023/2024 Nick Seidel, Ali Eren Ersungur und hinten Thomas Souchard von der U19 | Bild: Mia

"Wichtig ist: Verlässt uns Tim Breithaupt", sagt der KSC-Coach. "Das ist ein Dominostein. Fällt der, dann müssen wir positionsgetreu reagieren." Soll heißen: verlässt Breithaupt den Wildpark, dann muss ein defensiver Mittelfeldspieler her.

Am Donnerstagmittag 29. Juni, wurden dann Nägel mit Köpfen gemacht. Der KSC und der FC Augsburg verkündeten den Transfer von Breithaupt in die Bundesliga. Zusätzlich wurde auch der gewünschte Linksverteidiger in Person von David Herold verpflichtet.

Wer kommt nach Herold noch zum KSC?

Wie geht es jetzt weiter? Kommt ein neuer Stürmer? Oder wird zunächst der Nachfolger von Tim Breithaupt in den BBBank Wildpark gelotst?

David Herold kommt per Leihe vom FC Bayern München zum KSC. | Bild: KSC

Auf den Abgang Breithaupts war man vorbereitet, beobachtete bereits etliche Kandidaten über einen längeren Zeitraum. Eine Spur führt nach Freiburg, zum Drittligateam des SC. Eine andere in die Schweiz. Dort wurden die KSC-Scouts in den zurückliegenden Monaten öfters gesichtet.

KSC-Scouts in der Schweiz

Sowohl in St. Gallen wie in Luzern waren badische Beobachter Stammgäste, schauten sich dort gar die U23 Teams an. In Luzern sind den Scouts sowohl Jordy Wehrmann wie Ardon Jashari positiv aufgefallen. Beide sind zentrale defensive Mittelfeldspieler. Wehrmann ist ein 24 Jahre alter Niederländer. Der Schweizer Jashari ist erst 20 Jahre alt.

Läuft Heises Zeit ab - trotz Vertrag?

Außerdem soll es auf der linken Außenverteidigerposition rumoren. Kommt da zeitnah noch Bewegung rein? Philip Heise, jahrelang gesetzt, aber gegen Ende der abgelaufenen Saison auf die Auswechselbank verbannt, stand beim Test in Ketsch nicht im Kader.

KSC-Trainingsauftakt 2023/2024 Philip Heise, dahinter Christoph Kobald, und Neuzugang Marcel Beifus | Bild: Mia

Zu hören war, dass er geschont wurde. Nach nicht einmal einer Woche Training. Dafür kehrte Daniel Brosinski, dessen Vertrag aktuell ausläuft, in die Trainingsgruppe zurück und David Herold wurde vom FC Bayern geholt.

Ist das ein Hinweis darauf, dass Heises Zeit im Wildpark, trotz Vertrag, abläuft? Dass der offensivstarke Heise die Fächerstädter verlässt und dafür Brosinski, der seine Abwehrseite defensiv fast immer im Griff hat, aber bald 35 Jahre alt wird, einen Kaderplatz erhält?

Und im Angriff?

Da haben die Task-Force Mitglieder nach dem Abgang von Mikkel Kaufmann natürlich ein offenes Auge für einen neuen Stürmer. Aber: der wird nur dann verpflichtet, wenn er besonders gut und besonders günstig ist. Wenn er zur Kategorie: Schnäppchen zählt.

Budu Zivzivadze KSC vs FCK | Bild: Mia

Denn: Die Blau-Weißen sind in der Offensive qualitativ wie quantitativ gut besetzt. Daher ist die Suche nach einem Stürmer nicht absolut vordringlich. Mit Fabian Schleusener steht ein Topangreifer unter Vertrag. Dazu der georgische Nationalspieler Budu Zivzivadze, der gegen Ende der vergangenen Saison einen Aufwärtstrend zeigte.

Stindl setzt Sturm in Szene

Auch Malik Batmaz, Tim Rossmann und Stefano Marino haben die Fähigkeit, sich in der 2. Bundesliga durchzusetzen. Aber vor allem: Mit Neuzugang Lars Stindl steht ein Profi im Kader, der wohl alle Zweitligaabwehrreihen durcheinanderwirbeln kann und der Stürmer wie Fabian Schleusener und Budu Zivzivadze nicht nur entlasten, sondern in Szene setzen kann.

Dennoch: Caan Caliskaner und Prince Osei Owusu, zwei Stürmer vom SSV Jahn Regensburg, werden in der Gerüchteküche gehandelt. Caliskaner ist 1,92 Meter, ist ablösefrei zu haben. Auch ein Nachwuchsmann vom VfL Wolfsburg ist als Neuzugang im Gespräch: Dzeznan Pejcinovic, ein 18-jähriges Talent, das wohl vom VfL ausgeliehen werden soll.