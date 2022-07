Karlsruhe vor 50 Minuten

KSC-Flügelflitzer Kelvin Arase zeigt gegen Magdeburg sein Potenzial: "Ich gebe Gas damit ich bald Starter werde"

Zwei Spiele, zwei Niederlagen, Tabellenletzter. So hat sich der Karlsruher SC den Start in die neue Saison sicher nicht vorgestellt. Bereits in der ersten Halbzeit lag man gegen Aufsteiger Magdeburg 0:3 zurück. Zur Pause brachte Christian Eichner unter anderem Kelvin Arase. Der belebte die bis dahin harmlose KSC-Offensive und leistete einen großen Beitrag zur Aufholjagd, welche am Ende nicht belohnt wurde. Dennoch zeigte der Neuzugang was in ihm steckt.