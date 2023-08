Er war einer der Garanten für eine erfolgreiche Rückrunde des Karlsruher SC: Mikkel Kaufmann blühte nach langer Anlaufzeit so richtig auf und traf in der Rückrunde fast wie er wollte. Zehn Tore und neun Vorlagen später, war dann schon wieder vorbei, was gerade erst angefangen hatte.

Kaufmann hat es schwer bei Union Berlin

Kaufmann entschied sich gegen das Vertragsangebot der Badener und unterschrieb bei Union Berlin. Champions League statt 2. Bundesliga. Real Madrid statt SV Elversberg. Wie schon beim KSC und zuvor beim Hamburger SC scheint Kaufmann bei den Köpenickern eine lange Eingewöhnungszeit zu benötigen.

Stürmt seit Sommer für Union Berlin: Mikkel Kaufmann. | Bild: Matthias Koch/dpa

In der bisherigen Spielzeit kam der Däne zu keiner Einsatzminute. Im Pokal gegen Astoria Walldorf saß er auf der Bank, zum Ligaauftakt gegen Mainz, schaffte er es nicht einmal in den Spieltagskader von Trainer Urs Fischer. Eine neue Liga, ein neuer Verein und zahlreiche Konkurrenten lassen Kaufmann aktuell alt aussehen.

Karlsruhe Wie die Stadt Karlsruhe gegen Wildparker bei KSC-Heimspielen vorgehen will Das könnte Sie auch interessieren

Mit Sheraldo Becker, Jordan Siebatcheu, David Fofana, Kevin Volland, Kevin Behrens, Benedicht Hollerbach und Eigengewächs Malick Sanogo verfügen die Eisernen über massig Personal für die Sturmspitze von dem ein Großteil sein Können in der Bundesliga und International schon unter Beweis stellen konnte. Kaufmann gehört hier nicht dazu.

Leihe zum KSC? "Kein Thema"

Könnte eine erneute Leihe den 22-Jährigen aus seiner misslichen Lage befreien? Neben Hannover 96 wird auch der KSC immer wieder mit dem Stürmer in Verbindung gebracht.Obwohl KSC-Trainer Christian Eichner bereits vergangene Woche betonte, dass er davon ausgehe, Kaufmann würde diese Saison seine ersten Schritte in der Bundesliga machen, hält sich das Gerücht um eine mögliche Rückkehr in den Wildpark.

Karlsruhe Für Erfolg gegen Braunschwieg: KSC-Trainer Eichner fordert mehr "Schärfe und Galligkeit" in beiden Strafräumen Das könnte Sie auch interessieren

Nun erteilte Eichner einer Kaufmann-Rückkehr zum KSC wohl die endgültige Absage. Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig sagte Eichner auf Kaufmann angesprochen: "Mikkel ist ein Spieler von Union Berlin. Ich habe keinerlei Kenntnis darüber, dass Mikkel zur Leihe bereit steht oder für eine Leihe infrage kommt. Deswegen ist es aktuell bei uns kein Thema."