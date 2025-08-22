Alle Baustellen im Überblick: Diese Strecken halten Autofahrer in Karlsruhe auf Trab

Teil- und Vollsperrung der B3 Badener Straße in Durlach bis Mitte September
- Bisher: Teilsperrung zwischen der Kreuzung am Zündhütle und der Max-Liebermann-Straße
- Ab Ende August: Vollsperrung der Strecke
- Dauer: Bis Freitag, 12. September
- Umleitung: Über Rommel-, Killisfeld- und Fiduciastraße
Teil- und Vollsperrung der Durlacher Allee bis Mitte September
- Vollsperrung: Durlacher Allee zwischen Tullastraße und Seubertstraße
- Fahrtrichtungssperrung: Tullastraße zwischen Haitzingerstraße und Durlacher Allee
- Dauer: Bis Sonntag, 14. September
- Umleitung: Über Gerwigstraße
Teil- und Vollsperrung der Ebert- und Karlstraße bis Mitte September
- Vollsperrung: Karlstraße zwischen Welfenstraße und Ebertstraße
- Teilsperrung: Ebertstraße zwischen Beiertheimer Allee und Karolinger Straße
- Dauer: Bis Sonntag, 14. September
- Umleitung: Über Welfenstraße oder Hohenzollernstraße
Teilsperrung des Schlossplatztunnels bis Mitte September
- Teilsperrung: Tunnel ist nur von Ost nach West befahrbar
- Dauer: Bis Freitag, 12. September
- Umleitung: Über den Adenauerring
Vollsperrung Abschnitt Marktgrafenstraße bis Ende Oktober
- Vollsperrung: Marktgrafenstraße zwischen Kreuzstraße und Rondellplatz
- Dauer: Bis Freitag, 31. Oktober
- Umleitung: Über Kiregsstraße oder Hebelstraße
Vollsperrung Abschnitt am Zirkel bis Juli 2026
- Vollsperrung zwischen Ritterstraße und Lammstraße
- Dauer: Bis 14. Juli 2026
- Umleitung: Über Schlossplatz
Vollsperrung Rintheimer Querallee ab 8. September
- Vollsperrung: Rintheimer Querallee zwischen Theodor-Heuss-Allee und Büchiger Allee
- Dauer: Montag, 8. September, bis Freitag, 10. Oktober
- Umleitung: In Richtung Rintheim über Adenauerring, Karl-Wilhelm-Straße und Haid-und-Neu-Straße, Aus Hagsfeld über Hirtenweg, Karl-Wilhelm-Straße und Adenauerring
- Zufahrt zum Technologiepark aus Richtung Haid-und-Neu-Straße weiterhin möglich
Nächtliche Teilsperrung Karoline-Luise-Tunnel ab 13. Oktober
- Sperrung in eine Fahrtrichtung im Karoline-Luise-Tunnel
- Dauer: Montag, 13. Oktober, bis Freitag, 17. Oktober, jeweils 20 bis 6 Uhr
- Umleitung: Kriegsstraße oberirdisch
Nächtliche Sperrung Edeltrudtunnel ab 24. November
- Vollsperrung: Edeltrudtunnel
- Dauer: Montag, 24. November, bis Donnerstag, 28. November, jeweils 22 bis 5 Uhr
- Umleitung: Wird ausgeschildert
