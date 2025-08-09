Sommerbaumaßnahmen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe gehen weiter: Schienenersatzverkehr wird eingerichtet

Die Sommerbaumaßnahmen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) treten am Montag, 11. August, in die nächste Phase ein (Phase 4). Dann beginnen die VBK mit dem Austausch von drei Weichenzungen am Gleisabzweig von der Durlacher Allee zum Bahnhof Durlach. Zudem werden in einer Haltestelle des Bahnhofes Oberleitungsarbeiten durchgeführt.

Durlacher Allee ist bereits gesperrt

Für die Arbeiten an den Weichenzungen und an der Haltestelle im Bahnhof Durlach nutzt das kommunale Verkehrsunternehmen die aktuelle Sperrung der Bahntrasse in der Durlacher Allee – seit dem 28. Juli wird hier das Gleisviereck an der Kreuzung Tullastraße/Durlacher Allee erneuert. Deshalb ist der gesamte Streckenabschnitt vom östlichen Abzweig des Stadt-bahntunnels am Gleisdreieck Marktplatz entlang der Durlacher Allee bis zum Bahnhof Durlach noch bis zum 14. September für den Bahnverkehr gesperrt und für die Fahrgäste ein Schie-nenersatzverkehr eingerichtet.

Schienenersatzverkehr zwischen Grötzingen und Durlach

Aufgrund der Weichen- und Oberleitungsarbeiten wird in der anstehenden Bauphase zusätzlich zu den bereits bestehenden Einschränkungen auch der Streckenabschnitt von Durlach bis Grötzingen für den Bahnverkehr gesperrt. Deshalb kann die AVG-Stadtbahnlinie S5 nur zwischen Pforzheim Hauptbahnhof und Grötzingen Krappmühlenweg verkehren. Auf dem Abschnitt Söllingen Reetzsstraße – Weinweg – Karlsruhe Hauptbahnhof wird für die Fahrgäste mit Bussen ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit der Buslinie 15 eingerichtet.

Liniennetzkonzept der VBK Karlsruhe in der Sommerbauphase 2025 Foto: KVV

Diese SEV-Linie 15 bedient nicht Bahnhof Durlach. Für Fahrgäste, die in Richtung Durlach, Wolfartsweier oder Karlsruher Innenstadt unterwegs sind, ist ein Umstieg an den Haltestellen Weinweg oder Untermühlstraße in die dort verkehrenden SEV-Linien 11 und 11A möglich.

Die Linie S6 kann von 8 Uhr bis 20 Uhr als Alternative ab Söllingen Reetzstraße nach Karlsruhe-Durlach und zum Karlsruhe Hauptbahnhof genutzt werden. Am Wochenende werden die Nightliner-Züge der S5 wie in Phase 3 ebenfalls zum Karlsruher Hauptbahnhof verlängert.

AVG-Linie S4 ebenfalls betroffen

Ebenfalls von Baumaßnahmen betroffen ist auch die AVG-Linie S4. Diese verkehrt aufgrund der Infrastrukturarbeiten, die die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) derzeit zwischen Bretten und Eppingen durchführt, nur zwischen Eppingen und Heilbronn. Als Ersatz verkehren Züge von DB-Regio als RB45 mit zusätzlichen Halten zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Bretten. Zwischen Eppingen und Heilbronn werden die Fahrten des RE45 durch ein erhöhtes Angebot auf der S4 ersetzt.

Sommerbaumaßnahmen der VBK schreiten voran

Seit dem 28. Juli laufen die Infrastrukturarbeiten der VBK an den zwei großen Baufeldern in der Oststadt und Südweststadt. Am Gleisviereck Tullastraße/Durlacher Allee haben die VBK die alte Gleisanlage inzwischen zurückgebaut und die Verrohrung sowie das Planum – die ebene Fläche für die weiteren Arbeitsschritte – hergestellt. Aktuell werden die neuen Weichen eingehoben und anschließend ausgerichtet.

Im Baufeld an der Kreuzung Ebertstraße/Karlstraße haben die VBK und die beteiligten Baufirmen in den vergangenen zwei Wochen den Rückbau der Oberfläche, Gleise und Weichen umgesetzt sowie einen Graben für eine neue Wasserleitung der Stadtwerke Karlsruhe ausgehoben. In den kommenden zwei Wochen soll nun die neue Leerrohrinfrastruktur hergestellt werden. Zudem sollen auch hier die neuen Weichen und Gleise eingelegt und verschweißt werden bevor dann die Betontragplatte hergestellt wird.