Rintheimer Querallee: Vollsperrung ab September 2025, was Autofahrer jetzt wissen müssen

Darüber informierte die Karlsruher Stadtverwaltung die Öffentlichkeit am 18. August in einem Newsletter. Im ersten Bauabschnitt bis 5. September wird der südliche Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr Richtung Rintheim über Adenauerring, Karl-Wilhelm-Straße und Haid-und-Neu-Straße umgeleitet. Rad- und Fußverkehr kann die Baustelle auf einem provisorischen Weg passieren.

Vollsperrung ab Anfang September

Ab 8. September folgt eine rund vierwöchige Vollsperrung in beiden Richtungen. Während Richtung Rintheim die bestehende Umleitung gilt, wird Verkehr aus Hagsfeld über Hirtenweg, Karl-Wilhelm-Straße und Adenauerring geführt. Zusätzlich gibt es eine Umfahrung über die Gustav-Heinemann- und Theodor-Heuss-Allee. Die Zufahrt zum Technologiepark bleibt aus Richtung Haid-und-Neu-Straße möglich.

In dieser Phase wird zudem der Radweg zwischen Büchiger Allee und Hagsfelder Allee saniert. Fußgänger nutzen dann den nördlichen Gehweg, Radfahrende müssen auf die Fahrbahn ausweichen. Die Arbeiten sollen – witterungsabhängig – bis Freitag, 10. Oktober 2025, abgeschlossen sein.