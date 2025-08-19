Vollsperrung der B3 in Durlach ab Ende August

Das gab die Stadt Karlsruhe in einem ihrer Newsletter am 18. August bekannt. Richtung Durlach ist ein Fahrstreifen offen, der Verkehr stadtauswärts wird ab der Rommelstraße über Killisfeld- und Fiduciastraße zur Südtangente umgeleitet.
Ab Ende August folgt eine Vollsperrung der Strecke. Dann wird der gesamte Verkehr über Rommel-, Killisfeld- und Fiduciastraße geführt. Die Arbeiten sollen – witterungsabhängig – bis Freitag, 12. September 2025 abgeschlossen sein. Für den Radverkehr gibt es ausgeschilderte Umleitungen, Fußgängerinnen und Fußgänger sind nicht betroffen.
