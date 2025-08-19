Logo ka-news.de
Vollsperrung der B3 Badener Straße in Durlach: Wichtige Infos zur Umleitung und Sanierung

Karlsruhe

Vollsperrung der B3 in Durlach ab Ende August

Die Sanierung der B3 Badener Straße in Durlach geht in die nächste Phase. Bis Ende August 2025 bleibt die aktuelle Teilsperrung zwischen der Kreuzung am Zündhütle und der Max-Liebermann-Straße bestehen
Von Marius Nann
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

    Das gab die Stadt Karlsruhe in einem ihrer Newsletter am 18. August bekannt. Richtung Durlach ist ein Fahrstreifen offen, der Verkehr stadtauswärts wird ab der Rommelstraße über Killisfeld- und Fiduciastraße zur Südtangente umgeleitet.

    Ab Ende August folgt eine Vollsperrung der Strecke. Dann wird der gesamte Verkehr über Rommel-, Killisfeld- und Fiduciastraße geführt. Die Arbeiten sollen – witterungsabhängig – bis Freitag, 12. September 2025 abgeschlossen sein. Für den Radverkehr gibt es ausgeschilderte Umleitungen, Fußgängerinnen und Fußgänger sind nicht betroffen.

