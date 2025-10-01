Logo ka-news.de
Riesen-Baustelle in Karlsruhe: Was man zum neuen Midstad-Haus wissen sollte

Karlsruhe

Vom Modehaus zum Midstad Haus: Neubau schreitet voran – ein Blick hinter die Kulissen

Im Jahr 2026 soll das Midstad-Haus in der Kaiserstraße eröffnen. Aber wie sieht es aktuell auf der Baustelle aus und welche Geschäfte ziehen eigentlich ein?
Von Emelie Stump
    • |
    • |
    • |
    Midstad-Baustelle am 30. September 2025
    Midstad-Baustelle am 30. September 2025

    Die Modekette Peek & Cloppenburg (P&C) gab 2023 ihren Standort in der Kaiserstraße auf. Das Gebäude wurde abgerissen und wird nun neu wieder aufgebaut – als Midstad Haus.

    Das Projekt bildet eine verbindende Schnittstelle zwischen der Karlsruher Fußgängerzone und dem Zirkel. Mit rund 16.000 m² Bruttogeschossfläche soll ein vielfältig nutzbarer Gebäudekomplex entstehen.

    Was ist das Midstad Haus?

    Midstadt ist ein siebengeschossiges Neubauprojekt auf der Kaiserstraße. Das Ziel ist es, ein lebendiges Nutzungskonzept zu erschaffen, so die Midstad Advisory GmbH. Das Architekturbüro Kleihues + Kleihues lieferte den Entwurf, der Bau erfolgt durch die Implenia Hochbau GmbH. Midstad Karlsruhe soll besonders nachhaltig werden und strebt eine DGNB-Platin-Zertifizierung an. Geplant sind moderne Energiekonzepte wie Photovoltaik, Fernwärme und Betonkernaktivierung.

    Midstad-Baustelle Karlsruhe am 30. September 2025
    Midstad-Baustelle Karlsruhe am 30. September 2025

    Der Zeitplan gibt vor, dass der Neubau im dritten Quartal 2026 eröffnet wird. Nach Angaben der Midstad Advisory GmbH befindet sich das Projekt im vorgesehenen Zeitrahmen.

    Was zieht ins Midstad-Gebäude in Karlsruhe ein?

    • Praxisräumen
    • Gastronomien
    • Büroflächen
    • Fitnessstudio von FITSEVENELEVEN
    • dm-drogerie markt

    Die DM Drogeriefiliale soll auf einer Verkaufsfläche von 1.000 m² eröffnen. Aus einer Pressemitteilung der Midstad Advisory GmbH geht hervor, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt, über 60% der Fläche langfristig vermietet sind.

    Ein Rundgang auf der Midstad-Baustelle

    Baustellenrundgang Innenbau Midstad Haus Karlsruhe
    Baustellenrundgang Innenbau Midstad Haus Karlsruhe

    Anlässlich des Richtfests für das Neubauprojekt Midstad Karlsruhe, am Dienstag, 30. September, fand ein Baustellenrundgang statt. Der Rohbau ist inzwischen fertiggestellt, die Bauarbeiten schreiten zügig voran.

    Baustellenrundgang Innenbau Midstad Haus Karlsruhe
    Baustellenrundgang Innenbau Midstad Haus Karlsruhe

    Rund 70 Prozent der Fassadenelemente sind inzwischen montiert. Der letzte und größte Kran wurde bereits abgebaut. Damit ist die Kubatur des Gebäudes nun vollständig erkennbar. Zudem wurde das Gebäude bereits an die Fernwärme angeschlossen.

    Baustellenrundgang Innenbau Midstad Haus Karlsruhe
    Baustellenrundgang Innenbau Midstad Haus Karlsruhe
    Baustellenrundgang Innenbau Midstad Haus Karlsruhe
    Baustellenrundgang Innenbau Midstad Haus Karlsruhe
    Midstad-Baustelle am 30. September 2025
    Midstad-Baustelle am 30. September 2025
    0 Kommentare

