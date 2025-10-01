Logo ka-news.de
Midstadt Karlsruhe feiert Richtfest: Eröffnung 2026 geplant

Karlsruhe

Neubauprojekt Midstad feiert Richtfest - Eröffnung 2026 geplant

Am Marktplatz schreitet der Baufortschritt des neuen Midstadt Gebäudekomplexes voran. Beim Richtfest am 30. September hagelt es Lob - Baubürgermeister Daniel Fluhrer sagte in seiner Rede: „Ich bin immer beeindruckt von Leuten, die machen – hier sind alles Macher!“
Von Gerrit Lieb
    • |
    • |
    • |
    Blick vom Midstadt in Richtung Marktplatz.
    Blick vom Midstadt in Richtung Marktplatz. Foto: Gerrit Lieb

    Im dritten Quartal 2026 soll das Neubauprojekt von Midstad Karlsruhe fertiggestellt werden. Das sogenannte Multi-Use-Gebäude vereint moderne Büro- und Praxisflächen, Coworking und ein Café. Bereits jetzt sind über 60 % der Flächen langfristig vermietet.

    Richtfest Midstad Karlsruhe, 30. September 2025.
    Richtfest Midstad Karlsruhe, 30. September 2025. Foto: Thomas Riedel

    Was erwartet die Karlsruher im fertigen Midstad Gebäude?

    „Der Grundgedanke von Midstad Projekten im generellen ist die Multifunktionalität“, sagt Kevin Meyer, Geschäftsführer von Midstat. Für das Gebäude in Karlsruhe ist im Erdgeschoss eine große dm Filiale vorgesehen. Ergänzt wird das Angebot durch ein hochwertiges Fitnesskonzept im Untergeschoss.

    Zudem soll es moderne Büroflächen und Arztpraxen im Gebäude geben. „Also ein rundum Angebot, was ein Leben in der Stadt erfordert“, so Meyer.

    Großinvestoren in Karlsruhe goldrichtig

    So sei es für ihn bisher auch der Verdienst der Stadt Karlsruhe und der Behörden, dass das Projekt im Zeitplan umgesetzt werde.

    Karlsruher Baubürgermeister Daniel Fluhrer auf dem Richtfest von Midstad.
    Karlsruher Baubürgermeister Daniel Fluhrer auf dem Richtfest von Midstad. Foto: Thomas Riedel

    Zudem betont Bürgermeister Fluhrer in seiner Rede den „hohen Lebenswert“ den Karlsruhe besitzt, weshalb hier auch Großinvestoren goldrichtig seien. Auch der neue Lebensflair der angrenzenden Kaiserstraße sei inzwischen spürbar.

