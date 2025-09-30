Straßenumfrage: Was fehlt den Karlsruhern auf der Kaiserstraße?

Die Kaiserstraße befindet sich im Wandel: Traditionelle Geschäfte, wie das Modehaus Schöpf oder das Kaffeehaus Böckeler haben sich nach vielen Jahren verabschiedet. Baustellen und Leerstände prägen seit geraumer Zeit das Bild der Einkaufsstraße.

„Ich wünsche mir mehr Abwechslung und schattige Sitzgelegenheiten“

Irene, 84 Jahre alt, wünscht sich vor allem schöne Cafés und weniger Dönerläden. „Einfach mehr Abwechslung auf der Kaiserstraße - so wie früher“, sagt die Rentnerin. Auch über mehr schattige Sitzgelegenheiten auf dem Marktplatz würde sie sich freuen. Dafür lobt sie die vielen Veranstaltungen und Events, die diesen Sommer in Karlsruhe angeboten wurden.

Schatten, Bücher und Begegnungsorte

Heike, Tara, Klaus bei der Straßenumfrage auf der Kaiserstraße Karlsruhe, 05. September Foto: Emelie Stump

Ähnlich antwortet Klaus. Wir treffen ihn gemeinsam mit seiner Frau Heike und seiner Tochter Tara. Für Klaus sind es ebenfalls die Schattenplätze, die im Sommer auf der Kaiserstraße und dem Marktplatz, fehlen. Zudem wünsche er sich kleinere Buchläden, die es auch schaffen, sich neben großen Handelsketten durchzusetzen.

Tara hingegen wünscht sich mehr sogenannte „Open Spaces mit Tischkickern“. Für die 19-Jährige gibt es zu wenig Raum, um sich auch bei schlechtem Wetter mit Freunden in der Innenstadt zu treffen.

Trend-Cafés und Orte zum Verweilen

Weitere Karlsruher, die anonym bleiben wollen, wünschen sich vor allem mehr gemütliche Cafés zum Verweilen. Besonders moderne Konzepte wie Matcha-Cafés könnten aus ihrer Sicht ruhig öfter vertreten sein.

Welche Geschäfte und Ideen wünscht ihr euch für die Kaiserstraße? Lasst es uns wissen!