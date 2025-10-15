Logo ka-news.de
Kaiserstraße: Platanen fallen für Umbau in Karlsruher Innenstadt

Innenstadt Karlsruhe

Bäume fallen: Kaiserstraße verliert weitere Platanen

In der Karlsruher Innenstadt fallen am Dienstagmorgen weitere Platanen. Notwendig ist dies im Zuge der Umgestaltung der Kaiserstraße.
Von Corina Bohner
|
    • |
    • |
    • |
    Gefällte Plantanen auf Kaiserstraße am 14. Oktober 2025.
    Gefällte Plantanen auf Kaiserstraße am 14. Oktober 2025. Foto: Corina Bohner

    Seit Montag, 13. Oktober, herrscht wieder Großbaustelle auf der Kaiserstraße in Karlsruhe: Bis 2029 wird die Fußgängerzone in der Innenstadt umgebaut. Es gibt neue Bänke, neues Pflaster, neue Leitungen - und neue Bäume. 18 Platanen wurden am Dienstagmorgen, 14. Oktober, gefällt. Sie befinden sich zwischen Herren- und Ritterstraße sowie zwischen Adler- und Kronenstraße.

    Stadt Karlsruhe fällt Bäume in der Kaiserstraße am 14. Oktober 2025.
    Stadt Karlsruhe fällt Bäume in der Kaiserstraße am 14. Oktober 2025. Foto: Corina Bohner

    Baumschützer kämpften 2023 für Erhalt

    Zuletzt sorgte die Fällung von Platanen vor dem Staatstheater für Aufsehen: Baumschützer blockierten die Maßnahmen, indem sie in den Bäumen campierten. 2023 schaffte es das Thema erneut in den Karlsruher Gemeinderat: Interessensgruppen kämpften für den Erhalt der alten Bäume in der Innenstadt.

    Gefällte Plantanen auf Kaiserstraße am 14. Oktober 2025.
    Gefällte Plantanen auf Kaiserstraße am 14. Oktober 2025. Foto: Corina Bohner

    Dies sei nicht möglich, so die Verantwortlichen damals, da Standort und Wurzelbereich nicht für die künftige Gestaltung der Kaiserstraße geeignet seien. Hinzu kam ein erhöhter Pflegeaufwand der Bäume aufgrund von Krankheiten: Bis zu fünfmal im Jahr mussten kaputte Äste geschnitten werden, um Passanten nicht zu gefährden.

    Stadt Karlsruhe fällt Bäume in der Kaiserstraße am 14. Oktober 2025.
    Stadt Karlsruhe fällt Bäume in der Kaiserstraße am 14. Oktober 2025. Foto: Corina Bohner

    Am Dienstagmorgen waren keine Aktivisten in der Stadt. Vereinzelt fand sich nur ein Protestschild am Boden.

    Gefällte Plantanen auf Kaiserstraße am 14. Oktober 2025.
    Gefällte Plantanen auf Kaiserstraße am 14. Oktober 2025. Foto: Corina Bohner

    Um neun Uhr morgens waren die Plantanen bereits gefällt und wurden von Baggern und Motorsägen für den Abtransport verkleinert.

    Gefällte Plantanen auf Kaiserstraße am 14. Oktober 2025.
    Gefällte Plantanen auf Kaiserstraße am 14. Oktober 2025. Foto: Corina Bohner

    Während gegen 9.30 Uhr die Kaiserstraße noch weitestgehend leer war, füllt sie sich gegen 10 Uhr zunehmen. Die vorübergehenden Passanten schütteln mit dem Kopf. Vermehrt hört man Kommentare wie „muss das sein“, „sowas“ und „die schönen alten Bäume.“

    Gefällte Plantanen auf Kaiserstraße am 14. Oktober 2025.
    Gefällte Plantanen auf Kaiserstraße am 14. Oktober 2025. Foto: Corina Bohner

    Die Entfernung der Plantanen gehören zur „Baufeldfreimachung“ der Kaiserstraße. Weiter geht es dann „von innen nach außen“: Das heißt, die alten Straßenbahnschienen werden entfernt.

    Gefällte Plantanen auf Kaiserstraße am 14. Oktober 2025.
    Gefällte Plantanen auf Kaiserstraße am 14. Oktober 2025. Foto: Corina Bohner

    Nach der Baustelle werden - wie auch schon beim bereits fertiggestellten Abschnitt rund um den Marktplatz - neue Bäume gepflanzt: Sie sind hitzeresistenter. Umrahmt werden sie mit Beeten - um mehr Grünflächen in der Innenstadt zu schaffen.

    Stadt Karlsruhe fällt Bäume in der Kaiserstraße am 14. Oktober 2025.
    Stadt Karlsruhe fällt Bäume in der Kaiserstraße am 14. Oktober 2025. Foto: Corina Bohner
    Diskutieren Sie mit
    2 Kommentare
    Peter Müller

    Ich glaube den vorgebrachten Argumenten und kann daher keine Schweinerei erkennen.

    Max Reger

    Kurz gesagt, eine Schweinerei. Ich glaube der vorgebrachten Argumentation nicht über den Weg. Vor ein paar Tagen noch konnte ich mich an den herrlichen Bäumen in der östlichen Kaiserstraße erfreuen.

