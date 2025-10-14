Bäume fallen: Kaiserstraße verliert weitere Plantanen

Seit Montag, 13. Oktober, herrscht wieder Großbaustelle auf der Kaiserstraße in Karlsruhe: Bis 2029 wird die Fußgängerzone in der Innenstadt umgebaut. Es gibt neue Bänke, neues Pflaster, neue Leitungen - und neue Bäume. 18 Plantanen werden im Laufe des Dienstags, 14. Oktober, gefällt. Sie befinden sich zwischen Herren- und Ritterstraße sowie zwischen Adler- und Kronenstraße.

Baumschützer kämpften 2023 für Erhalt

Zuletzt sorgte die Fällung von Plantanen vor dem Staatstheater für Aufsehen: Baumschützer blockierten die Maßnahmen, indem sie in den Bäumen campierten. 2023 schaffte es das Thema erneut in den Karlsruher Gemeinderat: Interessensgruppen kämpften für den Erhalt der alten Bäume in der Innenstadt. Dies sei nicht möglich, so die Verantwortlichen damals, da Standort und Wurzelbereich nicht für die künftige Gestaltung der Kaiserstraße geeignet seien. Hinzu kam ein erhöhter Pflegeaufwand der Bäume aufgrund von Krankheiten: Bis zu fünfmal im Jahr mussten kaputte Äste geschnitten werden, um Passanten nicht zu gefährden.

Nach der Baustelle werden - wie auch schon beim bereits fertiggestellten Abschnitt rund um den Marktplatz - neue Bäume gepflanzt: Sie sind hitzeresistenter. Umrahmt werden sie mit Beeten - um mehr Grünflächen in der Innenstadt zu schaffen.

