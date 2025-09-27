„Feuerteufel oder Kurzschluss“: Karlsruher rätseln über Seegugger-Brand – was stimmt?

Bei den Karlsruhern ist die Betroffenheit groß: Das beliebte Restaurant mit Biergarten „Seegugger“ ging in der Nacht zum 25. September überraschend in Flammen auf. Für Inhaber Harald Sieder ist klar: Das Lokal soll wiedereröffnen. Ein kleiner Trost für die Karlsruher, die den Verlust des beliebten Biergartens am Epplesee noch gar nicht fassen können.

Feuerteufel, Kurzschluss? User spekulieren zur Brandursache

Die Anteilnahme der Stammgäste, Fans, Durchreisenden und Andere in den sozialen Medien ist groß: Von „Das ist eine Katastophe“ bis hin zu „Da fehlen einem die Worte“. User Peter schreibt sogar im ka-news Forum: „Für alle Fans des Seegugger eine bittere Nachricht.“

Icon vergrößern "Seegugger" Rheinstetten am Donnerstagmorgen, 25. September 2025 Foto: Gerrit Lieb Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen "Seegugger" Rheinstetten am Donnerstagmorgen, 25. September 2025 Foto: Gerrit Lieb

Andere Kommentatoren mutmaßen bereits, warum der Brand überhaupt ausbrach. „War das Brandstiftung? Ist ja schrecklich. Ich hoffe, dass die Polizei herausfindet, was die Brandursache war“, schreibt zum Beispiel Facebook-User Bernd. Auch Michael vermutet einen „Feuerteufel“, User Joachim vermutet einen Kurzschluss durch die Regenmassen.

Wohl keine Brandstiftung

Warum die beliebte Forchheimer Gaststätte am Baggersee Feuer fing, wird noch ermittelt. Die Polizei teilte auf Nachfrage der Redaktion mit, dass keine Hinweise auf Brandstiftung vorliegen. Es könnte sich stattdessen um einen technischen Defekt gehandelt haben, die finale Bestätigung stehe aber noch aus.