Brand-Serie geht weiter: Strand-Restaurant in Rheinstetten ausgebrannt

Aktualisierung, 25. September, 10:35 Uhr: Feuerwehr Karlsruhe äußert sich zu Einsatz-Marathon

Die Abteilungsleiterin und Pressesprecherin der Feuerwehr Karlsruhe, Dr. Michaela Hofmann, äußert sich gegenüber ka-news zur Einsatzserie am Mittwoch, 24. September.

Aktualisierung, 25. September, 7.48 Uhr: Strand-Restaurants „Seegugger“ komplett ausgebrannt

Das Restaurant „Seegugger“ in Rheinstetten wurde in der Nacht von Donnerstag, 25. September, durch einen Brand komplett zerstört. Die Feuerwehr wurde gegen 2.10 Uhr alarmiert. Gegen 3.30 Uhr hatten sie das Hauptfeuer abgelöscht und führten im Anschluss Nachlöscharbeiten durch.

Icon vergrößern Vollbrand des Strand-Restaurants "Seegugger" am Epplesee in Rheinstetten. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vollbrand des Strand-Restaurants "Seegugger" am Epplesee in Rheinstetten. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf eine Höhe von 500.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aktualisierung, 25. September, 7.24 Uhr: Wohnungsbrand in Blankenloch

Am frühen Donnerstagmorgen, 25. September, wurde die Feuerwehr gegen 3.10 Uhr zu einem Brand in der Rathausstraße gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine verrauchte Wohnung fest. Ursache war ein angebrannter Kuchen im Backofen.

Icon vergrößern Wohnungsbrand in der Rathausstraße in Blankenloch. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wohnungsbrand in der Rathausstraße in Blankenloch. Foto: Thomas Riedel

Aktualisierung, 18.19 Uhr: 5 Einsätze innerhalb von 90 Minuten

Wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung informiert, kam es am Mittwoch zu insgesamt fünf Einsätzen zwischen 14.45 Uhr und 16.15 Uhr im Karlsruher Stadtgebiet. Zwei davon im Stadtteil Hagsfeld.

Der Brand in der Gärtnerei entstand aus noch nicht geklärter Ursache in einem Elektroverteilerkasten. Beim Eintreffen war das Gebäude stark verraucht. Zwei Beschäftigte der Gärtner verletzten sich leicht bei ersten Löschversuchen, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Icon vergrößern Brand Telefonkasten in Hagsfeld am 24. September 2025. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Brand Telefonkasten in Hagsfeld am 24. September 2025. Foto: Thomas Riedel

Das Feuer drohte auf eine angrenzende Lagerhalle überzugreifen, konnte aber von den Kräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde kurzfristig eine Bevölkerungswarnung herausgegeben, die später wieder aufgehoben wurde.

Icon vergrößern Feuerwehreinsatz in Karlsruhe am 24. September 2025, Innenstadt-Ost. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Feuerwehreinsatz in Karlsruhe am 24. September 2025, Innenstadt-Ost. Foto: Thomas Riedel

Weitere Feuerwehr-Einsätze in Karlsruhe am Mittwoch, 24. September:

Rauchaustritt an einem Sicherungskasten in einer Kita, Innenstadt-Ost

Gemeldeter Trafobrand in Hagsfeld

Rauchmeldung in Rintheim (Keine Bestätigung durch Feuerwehr)

Gasgeruch in Knielingen (Keine Bestätigung durch Feuerwehr)

24. September, 15 Uhr: Großbrand bei der Gärtnerei Blumen Flum

Nach ersten Informationen dieser Redaktion brach nahe der Gärtnerei Blumen Flum am Mittwochnachmittag, 24. September, ein Brand aus, welcher gegen 14.43 Uhr einer Rauchgaswolke freisetzte. Das BBK gab hierzu am Nachmittag eine Warnmeldung heraus. Der Grund: Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden.

Icon vergrößern Großbrand Gärtnerei Hagsfeld am 24. September 2025. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Großbrand Gärtnerei Hagsfeld am 24. September 2025. Foto: Thomas Riedel

„Wir empfehlen, ein geschlossenes Gebäude aufzusuchen sowie vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten. Stellen Sie nach Möglichkeit vorhandene Klimaanlagen und Lüftungen ab“, heißt es.

Nachtrag, 24. September, 17.29 Uhr: Löscharbeiten an der Gärtnerei dauern an

Zu Verletzten und Brandursache konnte die Polizei keine Angaben machen, die Feuerwehr will später zu dem Vorfall genauer informieren. Sie konnte um 17.26 Uhr gegenüber ka-news jedoch telefonisch bestätigen, dass die Löscharbeiten noch laufen. Die Situation mit der Rauchwolke habe sich inzwischen „entspannt“.

Icon vergrößern Brand einer Gärtnerei in Hagsfeld am 24. September 2025. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Brand einer Gärtnerei in Hagsfeld am 24. September 2025. Foto: Thomas Riedel